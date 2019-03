Tobey Maguire i djevojka Tatiana Dieteman uhvaćeni u šetnji.

Tobey Maguire (43) zadnjih se godina povukao iz medija i javnosti, no paparazzi su ga tijekom vikenda snimili dobro raspoloženog u društvu 26- godišnje djevojke Tatiane Dieteman.

Par je u vezi od ljeta prošle godine. Lijepa plavuša vitku liniju istaknula je hlačama visokog struka i uskom majicom.

Tobey se 2016. razišao od supruge Jennifer Meyer, a razvod su finalizirali 2017. godine. Zajedno imaju dvoje djece, 11-godišnju kćer Ruby i 9-godišnjeg sina Otisa. Tobey i Jennifer su upravo zbog njih ostali u dobrim odnosima.

Od 2014. godine Tobey, najpoznatiji kao Spider-Man je imao ulogu samo u filmu ''Pawn Sacrifice'', a tijekom tog perioda više se usredotočio na produkciju te trenutačno radi na filmu ''The Best of Enemies'' u kojem glume Sam Rockwell i Taraji P. Henson.