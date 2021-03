TikTok je najbrže rastuća društvena mreža. Zbog nje su brojni mladi isplivali iz anonimnosti, Donald Trump želio ju je zabraniti, a neki izazovi koji se njome šire znaju zabrinuti roditelje tinejdžera tiktokera.

Godišnje mlada šminkerica i studentica ekonomije potroši više litara pudera, a njezino make-up carstvo broji i do 50 paleti sjenila. Kada se tome pribroje sati i sati potrošeni u danu na umjetnost na licu, ali i na snimke koje poslije objavljuje na društvenim mrežama, onda se i ne treba čuditi što baš ova Zagrepčanka nosi titulu najpraćenije hrvatske tiktokerice.

"Lajkovi su tebi novac, bez lajkova nema novca, ali meni je bitno da to ima neku pozadinu, kvalitetu i sadržaj da ljude razveseli", izjavila je mlada Zagrepčanka.

Uveseljava više od dva i pol milijuna ljudi, koliko je prati i koji su dio njezinih svakodnevnih transformacija.

"Za mene je to neki način da izbaciš kreativu iz sebe ako je imaš", priznala je.

Tik Tok se pokazao pravim poligonom i za plesne izazove.

"U ples sam zaljubljen od rođenja. Uvijek mi kažu da sam prvo proplesao, a onda prohodao", otkriva Luciano Plazibat.

Ovaj plesač, youtuber, ali i tiktoker natjecao se i u showu "Supertalent", snimio je spot s Dinom Merlinom, a uskoro će dijeliti i pozornicu s Albinom Grčić u Rotterdamu. Kada su ga prvi put pitali za aplikaciju TikTok, o njoj nije znao ništa. Dan poslije počeo je iz šale snimati, a za dva dana skupio je tisuće pratitelja.

"Nekad ne snimam po tjedna dana, nekad dva dana zaredom. Nemam nekakva pravila, nego kad mi se snima, snimam", izjavio je Luciano.

Kineski TikTok trenutačno je najpopularnija društvena mreža. Ima više od 800 milijuna aktivnih mjesečnih korisnika, a aplikacija je preuzeta više od 2 milijarde puta.

Darijeve TikTok izazove inspiriraju svakodnevni događaji. Objavljuje i do tri videa na dan.

"Prvih nekoliko sekundi je najbitnije, do maksimalno pet sekundi da se gledatelju privuče pažnja. Uspješni video od neuspješnog dijeli samo jedan swipe", objasnio je Dario.

Kako platforma raste, tako je i teže pogoditi što bi se publici moglo svidjeti.

"Zarada na Balkanu dolazi preko sponzora, za razliku od Amerike gdje ljudi zarađuju baš preko TikToka, samih videa", otkrio je.

S obzirom na to da je ova aplikacija namijenjena mladima, fra Ivan Lotar pridružio joj se ne bi li im tako približio Crkvu. Iako ima i profil na Instagramu i kanal na Youtubeu, na kojima odgovara na brojna pitanja i nedoumice, omiljena mreža mu je baš TikTok.

"Kad sam izbacio prvi TikTok, ne vidi se odmah da sam ja svećenik, dakle morate malo privući pozornost. I onda kad sam napravio već drugi, onda je to bilo izravno obraćanje, recimo tako, i bilo je jako puno komentara. Najviše pregleda imaju videi u kojima plešem, ne znam zašto je to toliko bitno. Neki TikTok napravim konstruktivan, kreativan, potrudim se oko njega, bude 10 tisuća pregleda, to je super. Ali ovi neki drugi ovako malo banalniji rekao bih više", otkrio je fra Ivan.

Ovim svojevrsnim iskorakom želja mu je i razbiti predrasude o svećenicima te nasmijati pratitelje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.