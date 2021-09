Promjene zanimanja u svijetu bogatih i slavnih i nisu tako rijetke. Severina će uskoro pozornicu zamijeniti TV studijem, Mario Ančić se nakon tenisa bavi financijama na Wall streetu, a nekadašnja pjevačica i voditeljica Ivana Plechinger drži radionice samopomoći. Obrate u karijeri imali su i Vlatka Pokos, Tony Cetinski, Maja Šuput i drugi.

Ako je suditi prema kuloarskim šuškanjima, Severina će uskoro, barem na neko vrijeme, promijeniti zanimanje. Naime, na jednoj regionalnoj televiziji dobit će svoj show i postati voditeljica. Za vrijeme lockdowna Seve se okušala upravo u tom poslu i zabavljala svoje pratitelje kao voditeljica online SEVE TV emisije.



''Ispast će sad kao promidžbeni program, nemam pojma, ne razmišljam tako o tome. Samo idem i samo radim, samo pjevam. Dobra je stvar što imam priliku i mogućnost raditi i pjevat i svugdje i imala sam sreću'', rekla je Seve jednom prilikom.



Karijeru je promijenila i Borna Kotromanić. Još dok se prezivala Raić, bila je modna dizajnerica, a onda se otisnula u blogerske vode.

''Novinari me žele definirati - životna savjetnica, modna dizajnerica...

Žena, majka... To je jedini epitet, nazivnik koji priznajem! sad sve što dođe s tim u paketu, a istina je, je dobrodošlo. U Americi imaš puno veću tu fleksibilnost. Ljudi mijenjaju karijere u zreloj dobi, a ovdje uvijek moraš isto mislit, isto radit i to se smatra kvalitetom, ustvari to je put ka odumiranju'', objasnila je Borna.



Mario Ančić bio je pobjednik Davis cupa u Bratislavi 2005. i brončani u parovima na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. a onda je ovaj tenisač reket i lopticu zamijenio financijama. Investicijski je bankar na Wall Streetu u New Yorku.

''Drugačije, ali jako zanimljivo i slično sportu s obzirom da je užasno veliki pritisak i da se igra s velikim brojevima, razlika je što u sportu imate pravila, na kraju krajeva nema nekih udaraca ispod pojasa, dok u ovom svijetu biznisa ima jako puno toga, tako da moraš pazit na svaki trenutak'', rekao je jednom prilikom.



Ivana Plechinger svoju je karijeru započela kao pjevačica, zatim je osvojila simpatije slušatelja i kao radijska voditeljica, a danas je spisateljica, motivacijska govornica te vodi radionice o samopomoći.



''Ja sam počela pisati zato da sebi pomognem nakon što je vrlo tragično i traumatično otišao s ovog svijeta moja tata. Ja sam pisala sebe da liječim, ja nisam pisala zato da napišem knjigu'', objasnila je Ivana jednom prilikom.



Maja Šuput u glazbenom je svijetu od malih nogu, no svoju je karijeru upotpunila radom na vlastitom brendu proizvoda, a onda je sve oduševila kad je postala voditeljica emisije ''Tvoje lice zvuči poznato''.



Vlatku Pokos smo upoznali kao pjevačicu i kasnije voditeljicu, no onda se prije nekoliko godina preselila u Kanadu, gdje je prvo radila kao agent za nekretnine, a zatim i u modnoj industriji. Glazbu je

Pandemija je, nažalost, brojne umjetnike, čak i zvijezde s A liste, natjerala da, barem privremeno, promijene zanimanje. Jedan od njih je i Tony Cetinski koji se umjesto pjevanja uhvatio ploča i miksete i radio kao DJ. Čak je pokrenuo i mali OPG na kojem je uzgajao povrće i, naravno, kopao krumpire.



''Ja osobno ne poznajem nijednog mog kolegu koji je rekao da ga je sram to radit. S kim god sam pričao, a čuli smo se često za vrijeme karantene i svega, nikog ja nisam primjetio da je rekao da mu je problem nešto drugo raditi osim pjevanja, tako da to su predrasude'', rekao je Tony.



Bez obzira na to čega se prime, čini se da ove zvijezde svoj posao odrade itekako profesionalno i s financijama u plusu.

