Za ulazak u superfinale showa ''Farma More i Maslina'' pred finalistima su bila dva dvoboja, u kojima su iz daljnjeg natjecanja ispali Katarina i Saša. Time su finale izborili Dora, Prince i Tomo koji je možda izbjegao predfinalni dvoboj, ali ga zato danas, baš kao i Doru i Princea, očekuje troboj koji će odlučiti o pobjedniku sedme sezone. Detalje ususret finalu istražila je Sanja Kuzmanović za In Magazin.

Jučerašnji dan na Farmi protekao je u znaku čak dva dvoboja. Katarina je kao prva duelistica za suparnicu odabrala Doru, a porota je za drugi dvoboj kao prvog duelista odabrala Sašu, koji je odlučio boriti se s Princeom.

U prvom je dvoboju slavila Dora. "Nakon što sam izborila svoje mjesto u superfinalu osjećam se super! Jako sam zadovoljna sobom. Upravo ono što ja jesam i kakva sam mi je to i omogućilo", rekla je Dora. Iako se Katarina ovime pridružila poroti, nije dugo očajavala, već je iz ove situacije izvukla ono najbolje.

"Više nisam u điru za glavnu nagradu, ali dobila sam toliku količinu podrške i ljubavi i navijanja. Nisam se tome nadala baš. Stvarno, uopće nije bitno što sam izgubila duel", rekla je.

U drugom su dvoboju snage odmjerila dvojica prijatelja.

''Iskustvo na Farmi najviše ću pamtiti po tome što sam ovdje našao par prijatelja, baš pravih, i to je jedno stvarno veliko iskustvo za mene. Nisam dugo, skoro nikad, bio tako odsutan, od kuće i sreo sam puno različitih karaktera, svi su nekako posebni, svatko na svoj način'', govori Saša Stefić.



''Meni je drago da sam bio dio ovoga showa, projekta, znam samo da to više ikad ne budem to ponovio, ali drago mi je da sam bio tu'', kaže Saša. Iako ga je iz utrke za glavnu nagradu izbacio upravo drag prijatelj, Saša zamjerki nema.

''Ne zamjeram apsolutno nikome ništa, bilo je tu nekih iskrica i možda nekakvih sitnih svađica, ali sve smo na kraju riješili. Najviše, naravno, sam se družio s Tomom, Kaćom i Princeom, ne treba biti tu nikaj previše pametan, sve se to vidjelo, i to je zaista iskreno'', priča.



''Nema tu nikakvih klanova i drugih gluposti, mi smo jednostavno prijatelji i to ćemo ostati poslije showa, tako da je meni jako drago da sam sreo te ljude tu'', objašnjava.

Iako je Tomo izbjegao pretfinalni dvoboj, u večerašnjoj završnoj borbi, Saša upravo njega vidi kao potencijalnog pobjednika.

''U superfinalu je super Tomo najjača karika, a bez uvrede, Dora mislim da je ipak malo slabija i od jednog i od drugog, naravno ovisi kakva bude igra, ako bude kombinirano znanje i još nekaj, onda Dora isto ima neke šanse kao i ostala dvojica superfinalista'', smatra.

Hoće li se njegova predviđanja i ostvariti, saznat ćemo već večeras. Stoga, ne propustite veliko finale showa "Farma more i maslina" na Novoj TV.

