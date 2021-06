Tereza Kesovija odlikovana je još jednom medaljom. Nakon titule viteza, Ministarstvo kulture Republike Francuske dodijelilo joj je i odličje Časnika reda umjetnosti i književnosti. Tereza je objavila i novi videospot na francuskom jeziku, a prisjetila se života u Parizu, gdje je provela 20 godina, od čega polovicu s tadašnjim suprugom Mirom Ungarom.

Tereza Kesovija u svoju je kolekciju nagrada uvrstila još jednu, itekako prestižnu. Uz medalju viteza, sada ima i odličje časnika reda umjetnosti i književnosti.

"Da, to je moja druga medalja na koju sam jednako ponosna, možda za nijansu ponosnija na ovu drugu jer je nisam očekivala. Jer je nisam očekivala, mislila sam ''A, dobro, ja radim to što radim, a hoće li to Francuzi prepoznati opet ili neće, to je njihova stvar", priznala je Tereza.

Ministarstvo kulture Republike Francuske prepoznalo je Terezinu ljubav prema toj zemlji i njezin rad na promociji francuskog jezika i šansone.

"Što govori da su Francuzi, neka mi Bog oprosti što ću reći istinu, puno pažljiviji prema meni, uvijek su pokazivali više poštovanja nego što je to činila moja zemlja, ova današnja ili ona nekadašnja, ista stvar", zaključila je Tereza.

Potpora prijatelja i kolega glazbenika nije izostala.

"Izuzetno sam počašćen da mogu biti ovdje, uvijek sam tu za Terezu. Tereza je legenda, diva, a prije svega prijatelj, to je ono najljepše što mogu reći, u njenu i u svoju obranu. Stvarno je privilegija da je mogu zvati prijateljicom, iako generacijski postoji jedan veliki jaz, ali to se u našim srcima ne osjeća", izjavio je Jacques Houdek.

Tereza je premijerno predstavila i svoj novi singl na francuskom ''Kilimandjaro sans neige'', u prijevodu Kilimadžaro bez snijega. Napisao ju je Aljoša Šerić, ovogodišnji višestruki dobitnik Porina.

"Antonija, moja supruga je otpjevala demo, i shvatili smo da to ne štima. Ja obožavam kako moja žena pjeva naravno, ali falilo je tu malo iskustva, snage, nije to za njen glas bilo, i onda sam se sjetio Tereze", izjavio je Aljoša.

Terezina ljubav prema Francuskoj ne čudi, s obzirom na to da je ondje živjela dvadeset godina i gradila karijeru. Život u Parizu, kaže, bio je čaroban.

"Izgledao je bajkovito, izgledao je krasno, bilo je interesantno. Pariz je prelijepi grad, apsolutno prelijep, ja ne znam, ja ću reći za moj Dubrovnik da je najljepši, ali Pariz je kapital. Ipak je to jedan glavni grad, jedne velike sile", zaključila je Tereza.

Devet je tih pariških godina Tereza provela sa svojim tadašnjim suprugom, pjevačem Mirom Ungarom. Danas su veliki prijatelji, no u Parizu je njihovoj ljubavi došao kraj.

"Pa znate, nije sve u onom trenutku same rastave, nije bilo sve bajno! Normalno, tada se ne bi rastali da je bilo bajno, dođe do krize! Trebalo je odlučiti, da li se boriti s tim dalje, ili jednostavno napraviti rez, mislim da smo dobro učinili, ona je svojim putem, ja svojim putem", smatra Miro.

Terezin glazbeni put dug je više od 60 godina pa s pravom može zaključiti da je napravila i više nego dovoljno.

"Ako se više ništa ni ne dogodi u mojoj karijeri, ja sam napravila već dosta", zaključila je.

Bezbroj pjesama koje su obilježile generacije i postale narodno blago - Terezi možemo samo čestitati što nam je uljepšala živote.

Kad mi netko čestita ja mu kažem ''Imate mi pravo čestitati! Imate mi i zašto čestitati!'' To kažem, iako to zaprvo baš ni ne mislim, ali važno da kažem, jel tako?", našalila se diva.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.