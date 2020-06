Na društvenim mrežama mladu tenisačicu Anu Konjuh prati više od 30 tisuća ljudi. Svi oni priželjkuju Anin povratak na teniske terene, ali i na turnire koji su zbog koronavirusa otkazani. Ipak, ona trenira i nada se u budućnosti osvajanju velikih naslova. Koliko joj u borbi sa svim sportskim ali i životnim nedaćama pomaže vjera i tko su glavne zvijezde njezina instagram profila, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać.

Popuštanje mjera za našu mladu tenisačicu Anu Konjuh značilo je povratak na teniski teren kojem se najviše veselila.

"Uživali smo na tom prvom treningu. Već je prošlo par tjedana otkako smo na terenu tako da smo u formi, ali stvarno je bilo ono sve, svi smo bili sretni što smo se vratili u našu normalu bih ja rekla i da napokon možemo uživati ponovno na terenu", ispričala je Ana.

Tjedni izolacije za nju su bili tjedni bez tenisa, pa se u karanteni bavila manje sportom, a više kućanskim poslovima. "Preslažeš ormare, kuhaš, čitaš, znaš i sama uvijek je nešto za po kući raditi", rekla je Konjuh.

A što će biti s tenisom ove za sve, neobične, godine teško je prognozirati. "Trenutno svi priželjkujemo da će biti nešto od ove sezone da ćemo se vratiti u našu normalu, sumnjam iskreno, ali evo nadamo se", istaknula je tenisačica.

Da bi se tenisači vratili na turnire i natjecanja, puno se toga treba vratiti u normalu. "Tenis je dosta specifičan sport. Da krene nešto, treba situacija u cijelom svijetu biti odlična da svi mogu doći iz svih zemalja što trenutno nije takva situacija, nažalost, ali eto nadamo se da će se smiriti zbog ljeta pa da ćemo na jesen krenuti", rekla je Ana.

Ana Konjuh sa samo 20 godina bila je 20. tenisačica svijeta, a ozljeda lakta spriječila ju je na putu prema svjetskom vrhu. Zato ne čudi da na društvenoj mreži Instagram ima više od 31 000 pratitelja. "Pokušavam ne previše iz privatnog života objavljivati, a opet s druge strane da fanovi vide gdje sam, što radim, dosta je pitanja kad ću se vratiti, jesam zdrava i to", ispričala je tenisačica.

Zvijezde Aninog instagram profila su i njezine dvije nećakinje. "Obožavam ih, stvarno ne vidim ih često tako da svaki par mjeseci kad odem u Dubrovnik i vidim ih moram objaviti jer su preslatke, ne mogu odoljeti", istaknula je Konjuh.

Sa svim sportskim, ali i životnim usponima i padovima, lakše se nosi zahvaljujući vjeri. "Cijeli život smo tako odgojeni, cijela moja obitelj i pogotovo otkako se sestra razboljela prije par godina nekako smo još više svi u tome i pomaže nam u svakodnevnom životu i nadam se da ćemo evo nadam se da će nas Bog još malo poslušati i pripaziti nas i da će sve ovo još bolje proći", rekla je tenisačica.

Nakon četiri operacije lakta i dugog oporavka ova dvadesetdvogodišnjakinja vratila se treninzima, a njena jedina želja je ponovno igrati tenis kao nekad. "Trenutno je dobro, treniramo, ovisi o danu nekakvi bolovi, ali zasad je sve podnošljivo što sam sve prošla ovo je ništa, nadam se da će ostati na tome", ispričala je.

"Želim se vratiti na terene i da me ne boli to je ono, da sam zdrava da mogu raditi to što volim rezultati će doći prije ili kasnije u to ne sumnjam", dodala je Ana.

