Dok nas neke zvijezde časte detaljima iz svojih ljubavnih života, one druge skrivaju svoje partnere kao zmija noge, no to nikako ne znači da ne ljube. Domenica je tek nedavno otkrila da je već deset godina sretno zaljubljena, Nives Celzijus ne želi otkriti identitet muškarca kojeg ljubi. Zašto o svojim ljubavnim statusima ne vole govoriti ni Mia Dimšić, Lidija Bačić, Jelena Rozga i druge dame, otkrio je Davor Garić za In magazin!

Je li Mia Dimšić zaljubljena?

''Pa na to ti pitanje neću odgovoriti! Hahahha...'', gotovo je nemoguće Miju Dimšić nagovoriti da progovori o detaljima svojeg ljubavnog života. Iako njezine obožavatelje zanima je li Mia u srce zaključala nekog posebnog, odgovor na to pitanje ne prelazi preko njezinih usta.



''Mislim da je bolje da ne pričam o ljubavnom životu, ja se bolje osjećam i čuvam nešto što mi je važno za sebe i to je to'', kaže Mia.



Iako to ne želi ni potvrditi ni demantirati, šuška se da je njezino srce ipak sretno zauzeto. Da je već cijelo desetljeće sretna u ljubavi, donedavno je uspješno skivala i Velolučanka Domenica Žuvela. No sada je pao veo i s te tajne.



''Nažalost svi znaju da sam u vezi...haha...Nije to nešto šta sam nametnula i šta sam htjela da se sazna ali sad kad već je to i kad već sve svi znaju i kad je to u medijima moram reći da sam stvarno sretna i to je to'', zaključila je Domenica.



Iako je sretno zaljubljena u oca svojeg djetata, Iva Šarić gotovo nikad ne govori o svojem partneru, nogometašu Bruni Petkoviću.



''Jednostavno imam jako loša iskustva što se takvih stvari tiče jer onda se to malo preuveliča i ne bih o tome pričala'', zaključila je Iva.



Lidija Bačić hipnotizira svojim zanosnim oblinama, no jesu li rezervirane samo za onog pravog, još se nije izjasnila.



''Ja inače nisam osoba koja voli iznositi ništa privatno o sebi jer mi to nekako nije prirodno, ne dolaze mi riječi da pričam o tome. Iz takve sam obitelji gdje svi drže svoje živote za sebe i takva sam i ja. Ali kad dođe onaj pravi to nećemo moći sakriti ali do tad jaaaooo žao mi je haha...'', rekla je.



Osim veze sa Stjepanom Hauserom, kao iznimnka koja potvrđuje pravilo, Jelena Rozga zavjetovala se na zakon šutnje kada je njezin ljubavni život u pitanju, no točno zna dokad će šutjeti!



''Nema formule za to, ja jednostavno ne volim pričati o svom privatnom životu. Kad sam 96-e se počela baviti ovim poslom tako odlučila i držim se toga. Kad mi prsten bude na ruci onda ću malo više o tome pričat'', zaključila je Rozga.



I neki slavni Hrvati o svojim boljim polovicama neće ni zucnuti!



''Znaš što, zbog toga što ti ostane toliko malo privatnog kad toliko dijeliš sa svima, ja sam sklon overshareanju, nije uopće stvar u tome nego jednostavno volim imati neke stvari za sebe. Trenutno je u životui sve pod kontrolom i jako sam sretan. Evo bar nešto, a to je dosta važno'', objasnio je Damir Kedžo.



''Nikad ne pričam privatno ja čak i kad sam bio u jako dugoj vezi koja je završila i kad su me spajali s Tarom Thaller ja nisam tad o svom privatnom životu pričao. Kad se budem ženio znat ćete obećajem'', otkrio je Dino Jelusić.

''Trenutno mi je privatni život OK. Već dugo mi je privatni život OK, onako fino lijepo ravna crta kako treba bit i ne zamaram se time'', zaključio je Slavko Sobin.



''Kad treba biti romantik, jesam, ali nisam neki pretjerani. Mislim da sam normalan u vezi. Razuman, nisam ljubomoran, opušten sam. Jedina je moja mana u vezi što puno putujem, nema me puno kući, onda to ne bi bilo dobro za vezu'', smatra Jure Brkljača.



Ni atkraktivna Nives Celzijus ne želi otkriti koji je sretnik zarobio njezino srce, no jednom nam je prilikom otkrila kakav je muškarac može baciti na koljena.



''Nikad muškarci ne mogu fulati sa nekom duhovitošću, humor je uvijek na cijeni, humor uvijek pali i jednostavnošću'', kaže Nives.

Na kraju krajeva, nevažno je li njihova jubav javna ili obavijena velom tajne, najvažnije da su oni sretni i zadovoljni.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr