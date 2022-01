Održavanje zdravlja i mladolikosti kože lice i tijela preduvjet su za dobar izgled. Znaju to dobro Nives Celzijus, Sandra Perković i Lejla Filipović. Sandra svježinu lica održava tretmanom krvnom plazmom, Lejla osvježavajućim mezoterapijskim koktelom u kombinaciji s microneedling metodom, a Nives radiofrekvencijom. Tajne svojih omiljenih beauty tretmana slavne su Hrvatice otkrile su Davoru Gariću za In magazin.

Prošle su 23 godine otkad je Lejla Filipović osvojila titulu Miss Hrvatske, a za nju vrijeme kao da je stalo. Iako bi se nedostaci ovdje mogli pronaći eventualno mikroskopom, Lejlu muče isti problemi kao i većinu nas.

''Pa bore su tu, nećemo se lagat! Podočnjaci uvijek. Recimo imam strašno izražene podočnjake i tamne, srećom hvala Bogu na korektoru. To je ono bez čega ne mogu'', priča Lejla.



Njezina koža lica gotovo je besprijekorna. ''Hvala genetici!'' kaže, no i dugogodišnjoj njezi kože.



''Nisam čekala baš ove moje godine da se posvetim tome, nego je to krenulo još u dvadesetima. Tako da evo savjet ženama da ne čekaju da dođu u neke godine da onda krenu'', rekla je.



''Biološke godine nezine kože su puno manje od njenih kronoloških godina, upravo zahvaljujući toj jednoj disciplini, svakodnevnim jutarnjim, večernjim ritualima koje ona primarno ima od skidanja šminke do zaštite od sunca'', govori Jelena Meštrović Štefekov, spec. dermatolog.



Uz kućnu njegu, svoju kožu povremeno osvježi i neinvazivnim tretmanima.



''Danas smo kod Lejle radili jedan osvježavajući mezoterapijski koktel koji smo pospiješili sa ubodnim microneedling metodama, kako mi to zovemo u dermatologiji, gdje se onda malim sitnim ubodima na površini kože pospješuje penetracija takvih aktivnih tvari iz jednog multivitaminskog hijaluronskog koktela duboko u kožu'', govori dermatologinja.



''Obično je to kemijski peeling, mikrodermoabrazija i mezoterapija. Ne mora isključivo bit sve tri, ali obično se tako veže. Obično dođem, Jelena pogleda i kaže ''Ajmo to!'', otkriva Lejla.



Sandra Perković itekako vodi brigu o koži pa svježe i zdravo izgleda sa i bez šminke.



''Volim se urediti jer dosta vremena provodim u trenirkama i u tenisicama i, da budem iskrena, i u blatu i kiši i vodi i znoju i onda to neko vrijeme kad postajem dama, kad dođem kući, kad se otuširam, kad imam neko događanje ili odlazak s prijateljicama, volim se urediti jer volim lijepo izgledati, a onda kad još dobijem komplmente, nema bolje'', priznaje Sandra.



Kožu lica održava tretmanom pomlađivanja plazmom, metodom u kojoj se koristi vlastita krv.



''Danas ćemo Sandri raditi tretman krvnom plazmom najprije. Uzet ćemo Sandrinu krv i iscentrifugirati gdje mi dobijemo koncentrat njezinih trombocita u krvnoj plazmi. Onda ćemo mi to injicirati u kožu sa malim injekcijama, vraćamo u kožu i pokrećemo reakciju koja je regenerativna, reakciju koja se inače događa kad se mi ozljedimo, kad imamo upalu...kad se tkivo popravlja. Ovdje ćemo namjerno izazvati tu reakciju popravljanja, ona će dobiti ejdan odgovor da će izgledati fresh i da će koža u konačnici pokrenuti jedan svoj novi kolagen i mi je čuvamo za budućnost da Sandra ovako jako dugo izgleda'', objasnila je Jelena Jakšić.



Nives je nedavno proslavila 40. rođendan. Složit će se mnogi, izgleda bolje nego ikad.



''Vjerojatno to što godine nemilice idu, znači da bih trebala ulagati više vremena i financijskih sredstava, međutim ja odoljevam tome. Ja sam sebe uvjerila da ja prekrasno izgledam...hahaha...ja sam već godinama totalno uvjerena da sam ja sebi super, kad se ja pogledam u ogledalo ''Bože, ženo, pa tebi ništa ne treba!'', sasvim iskreno priča Nives.



Otkrila nam je da su njezini omiljeni beauty tretmani bazirani na tehnologiji radiofrekvencije, kojima se rješava celulita ili pak kožu održava mladolikom.



''Hrvatice ulažu jako puno u svoj izgled. Mislim da su Hrvatice prirodno lijepe, ali generalno to neko održavanje danas koje je mainstream, svi pokušavaju izgledati bolje, zdravije i to je jednostavno jedan način življenja u kojem da nas živimo i ovu su jednostavno ti nekakavi tretmani, neizvazivni, bez suza a zapravo se dobije jedno jako dobro poboljšanje'', govori Boris Filipović.



Iako se ove dame još uvijek najradije prepuštaju neinvazivnim beauty tretmanima, ''nikad ne reci nikad'' njihov je stav kad su u pitanju odlasci pod nož ili pak pomlađivanje agresivnijim metodama.



''Pitali su me par puta za botoks da li bih...nekako su nam stvorili strah valjda kroz nekakve loše primjere botoksa, pa svi malo zaziremo, pa su mi rekli da mogu još do 50., al da bi onda ipak trebali malo'', priča Lejla.



Za kraj savjet i damama i gospodi - ako želite zadržati mladolik izgled kože i u zreloj dobi, ne zaboravite s njegom početi na vrijeme.

