Prošlo je 30 godina otkad je Zagreb bio domaćin Eurosonga i otkad je Tajči nastupila s pjesmom "Hajde da ludujemo", koja je postala evergreen. No jeste li znali da se u originalnom tekstu nije ludovalo, već su se brale jagode? Kako je zapravo pjesma zvučala, kako izgleda njezin remake nakon 30 godina, stane li pjevačica još uvijek u svoju narančastu haljinicu te kako je na nastup reagirao njezin današnji partner, Tajči je otkrila našoj Maji Perici

"Čudno je, uopće ne mogu zamislit da je trideseta, a s druge strane kad se sjetim gdje sam sve bila, kroz što sam sve prošla, čini se da je bilo i duže", priznala je Tajči gledajući stari video.

"Prije samog nastupa je bilo dosta napetosti i nervoze. Ja sam osjeĆala toliku odgovornost prema ljudima koji su mi pružili već do tada i ljubavi i podrŠke i vjerovali su u mene, nisam ih htjela iznevjeriti. Meni osobno Lisinski je bio kao doma jer sam tamo odrasla. Mislim da je to za mene bio olakšavajući element jer kad sam izašla na scenu da odradim ono što sam već sto puta odradila, da pjevam, otvorim srce i što bude bude", prisjetila se.

I bio je to nastup kojeg se svi sjećaju i za koji znaju i oni koji nisu bili ni u planu kad je Tajči žarila i palila scenom. No, možete li vjerovati da je ova legendarna pjesma imala potpuno drugačiji tekst.

"Da, u početku je stvarno bila "berači, hajde da beremo jagode, hajde zaljubi se u mene, dalje se ne sjećam, pitajte Alku", rekla je Tajči.

"Hajde da beremo jagode, hajde zaljubi se u mene i neka prolaze godine, ostani zauvijek tu tako nekako. Ja sam zapravo promijenila i melodiju i napravila hajde da ludujemo ove noći, a ostalo je ušlo u legendu", otkrila nam je pjevačica i kantautorica Alka Vuica.

Legendarni evergreen uz Tajči povodom tridesete obljetnice otpjevale su brojne naše zvijezde. Odlično su se zabavile i prisjetile uspomena.

"Tajči je bila toliko jedinstvena, mislim da se do dana današnjeg to nije ponovilo nikome. Tajči nam je bila uzor s tom strasti prema pjevanju, nastupima, glazbi, ona je izgarala za to", priznala je pjevačica Marija Husar Mlinac.

Alka bez koje ne bi ni bilo ove pjesme i koja je bila u eurovizijskom timu, otkrila nam je kako su ususret nastupa bježali iz karantene.

"Vozili smo se po čitavom gradu, pjevali, trubili smo pjesmu i prošli smo preko trga skroz do Saloona. Policija nam je mahala i nitko nas nije zaustavio kada smo došli u Saloon svi su nas častili", prisjetila se.

Ako malo bolje pogledate u videospotu nastupila je i lutkica. Tajči je ujedno jedina naša pjevačica koja ima minijaturnu verziju sebe.

"Super je imati lutkicu, ne zato što je neobično, nego zato što moja ima specijalno mjesto na polici u mom uredu, kao podsjetnik da nismo lutkice da nas nitko ne može staviti u neki oklop, nitko se ne može igrati s nama i narediti da smo samo lijepe, da se smijemo i šutimo i zato sam jako zahvalna svojoju lutkici", objasnila je pjevačica.

A iz tih davnih vremena Tajči još čuva jednu uspomenu.

"Ne stanem više u nju, mogu je navući, mogu se zezati malo ali ja poštujem svoje tijelo takvo kakvo je. Sada ipak sam rodila troje djece i zahvalna sam tom tijelu. Ne smijemo se opterećivati stanemo li u traperice ili haljinu jer dobro je da smo tu gdje jesmo, dobro je da volimo i poštujemo sebe baš takve kakvi smo sada", zaključila je.

Povodom obljetnice održala je kućni koncert uz odabranika svog srca, Davida.

"Njemu se to jako sviđa, to je na profi nivou bilo i naravno pohvalio me da sam dobro odradila posao, imala sam samo 19 godina", ispričala nam je Tajči.

Iako je te godine pobijedio Toto Cutugno s pjesmom "Insieme, Tajči nam je dala mnogo više od pobjede. Dala nam je uspomenu za sve generacije i sva vremena.

