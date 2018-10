Svima dobro poznatu koreografiju s Eurosonga Tatjana Matejaš Tajči i danas dobro zna. Pokazala ju je i na svojem koncertu u Splitu, koji je bio dio duhovnog krstarenja. Izvela je i neke od svojih najvećih hitova. U otvorenom razgovoru s našom ekipom, progovorila je o gubitku supruga te otkrila što bi sadašnja Tatjana pitala mladu Tajči.

Prošlo je više od 30 godina otkad je svojim hitovima Tajči osvojila bivšu državu. Njezine su pjesme i danas rado pjevane, a kratke narančaste haljinice i koreografije svi se dobro sjećaju:



''I narančasta haljinica je još, ne još nego i dalje u ormaru. Ljudi je još vole vidjeti, ja još uvijek stanem u nju, zasad'', otkrila nam je Tatjana Matejaš Tajči.

Uspješnu karijeru započela je kao tinejdžerica, ali iza sjaja i blještavila pozornice krili su se brojni problemi. Na vrhuncu popularnosti 1992. godine odlučila je otići iz Hrvatske. Zbog svoje odluke, kaže, ne žali.

Koncert Tatjane Matejaš Tajči (Foto: Dnevnik.hr)

''Morala sam iseliti, ne bi bilo dobro da sam ostala. Jedino mi je žao kad čujem, evo puno priča čujem, kad sam ja imao pet godina, onda si ti otišla ja sam bio tako žalostan i bilo mi je teško. Nije to bila samo radost, to je bio i brend'', kaže nam.Mnogo ju je ljudi, kaže, razočaralo. O tome planira i objaviti knjigu, no o imenima još ne želi govoriti javno:''Mislim nije to skrivanje, nego stvarno nema smisla povlačiti te nemire i optuživati. Ja puno stvari znam i sve što se događalo je vezano uz moj put. Ono što sam ja naučila u tom trenutku sam ja možda bila nepsremna ili ranjena, pa sam dopustila drugima da oni na neki način imaju priliku pokazati sebe ili neku stranu sebe koju oni nisu željeli pokazati'', priča nam.

Zbog svega nije mogla biti svoja u potpunosti. Zato bi danas mlađoj verziji sebe poručila...



''Pitala bih - kada ćeš, kada ćeš uzeti vremena za sebe, jer ja već svaki put kad dođem u Hrvatsku jako želim doći negdje i biti sama.'', priznaje.

Svoj mir je na kraju ipak našla. Danas se bavi glazbom, ali radi i kao motivacijska govornica. Predavanja o moći ljubavi održavala je i na krstarenju hrvatskom obalom.

''Poziv, da ljudi dođu otvorenog srca. Ja ništa ne prodajem, sad neka mudrosti ili neke formule ili ne znam šta, ja samo pozivam da dođu da se otvore'', objašnjava.

Tatjana Cameron Tajči i Matthew Cameron (FOTO: Facebook)

Na ovaj korak potaknula ju je suprugova smrt. Bol zbog gubitka, otkriva, i dalje je prisutna.



''Tu tugu treba pustiti da traje. Ja sam prošla i kroz strah jer je izgubiti voljenu osobu koja vam je životni partner, koji je supružnik i roditelj moje djece koja su još mala. To užasno stvara naravno tugu, strah kako ću dalje. Ne smijemo se od toga braniti nego prihvatiti'', smatra.

Velika potpora su joj i sinovi Dante, Evan i Blaise.



''Moji sinovi su divni, koliko oni mene zapravo na neki način štite od svojih problema. Mi smo jako otvoreni, o svemu pričamo, oni nemaju problema reći sad sam tužan, imam problema, tako da, ta otvorenost puno nam znači'', zaključuje.

Upravo je otvorenost ono s čime želi pomoći drugima s istim problemima.

