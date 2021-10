Petar Grašo, Mladen Bodalec, Hari Rončević, Jacques Houdek samo su neka od imena s kojima je Doris Dragović otpjevala velike hitove. Prije nekoliko dana iznenadila je i rokerskom pjesmom s Osmim putnikom. Listu dueta Doris Dragović pogledajte u prilogu In magazina!

Dvadeset i četiri godine prošle su od ove zajedničke pjesme Doris Dragović i Petra Graše. Grašo je tad bio na počecima karijere, a Doris je već imala brojne hitove iza sebe, među njima i duet s Mladenom Bodalecom.

''Već je 25 godina prošlo od te pjesme i veseli me da se još uvijek i danas pjeva. Malo prizivam cijeli dan sjećanje na to vrijeme kad je taj album Baklje ivanjske nastajao'', priča Bodalec.

Nakon Baklji ivanjski uslijedila je pjesma s grupom Magazin ''Sudnji dan'', a želju da zapjevaju s Doris imala su mnoga poznata imena.

''Doris je Doris. Doris je van svih kategorija i počašćen sam zaista šta nam je prihvatila doći snimiti duet i šta imamo pismu s Doris to nam je zaista jedan vrhunac", govori Pero Kozomara iz klape Rišpet.

Ovako je o duetu s Doris pričao osnivač i voditelj klape Rišpet, a ni ona nije puno dvojila oko snimanja pjesme s Rišpetom.

"Kad te pjesma uzme onako na prvu i kad osjetiš da je nekako prostrujala neka toplina kojom Perino autorstvo obiluje rekla bi onda te pjesma nekako zakaći za sebe i ne pustiti te više i tako nam se dogodilo. A o Ivi šta mogu reć Bože moj vokal svih vremena, glas nezaboravan, vanzemaljski", rekla je.

"To je pjesma s kojom se svatko može poistovjetiti pa čak i oni koji apriori ne vole klapu Rišpet ali kad čuju to sigurno će ih podsjetiti na nekoga dragoga nekoga voljenoga a to je i najljepše u svemu tome.", zaključio je Ivo Amulić.

Manje je poznato da je i Jasmin Stavros snimio duet s Doris, pjesmu ′'U tebe se neću zaljubiti′′, a Staki je bio dio njenog benda kada je nastupala na Eurosongu s pjesmom "Željo moja''.

''Kada staneš pred nekog tko je došao čuti tu tvoju pjesmu jer je voli ti ju moraš donijeti na način na koji on to očekuje, a ako može još i malo bolje'', objasnila je Doris.

A ona se baš svaku pjesmu trudi upravo ovako donijeti. Zato je svaka vokalna suradnja s njom veselje, ali i čast za kolege.

Sa Jacquesom je snimila „Ima nešto u tome“, a s Harijem Rončevićem još jedan veliki hit „Ni da mora nestane“. On je napisao i njenu pjesmu "Zemlja i stina".

''Zato što mi je Doris čak u kuću došla, iako nikad prije nije bila kod mene i došla u kuću, meni žena cijela fascinirana Doris i kaže - pa daj joj pjesmu, ajde napisat ćeš ti drugu i tako sam joj da ''Zemlja i stina'', priča Hari Rončević.

I s Ivom Gamulinom Gannijem pjevala je u duetu, a najviše je iznenadila sa svojom najnovijom glazbenom suradnjom s Osmim putnikom.

"Žena je kraljica, vrhunska diva i savršeni izbor za Osmi putnik. Kad sam ja s Doris pvi put kontaktira onda sam je zamolija da dođe pitat ovu pismu i rekla je pošalji da je poslušam. Nakon šta je poslušala rekla je nisam sigurna da ću ja to baš moć. Ona je dala u to sve 150 posto'', objasnio je Bojan Antolić Božo iz Osmog putnika.

Želja da snimi pjesmu s Doris ostvarila se novom frontmenu Osmog putnika Giulianu.

"Ja cijeli život imam želju s njom snimit pjesmu. I onda ja moram snimiti s Osmim putnikom da bi snimio s njom.'', šali se.

U ovom rokerskom izdanju pokazala je da glazbenih lica Doris Dragović ima mnogo i sigurno ih još nije sve otkrila, ni solo ni u duetu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.