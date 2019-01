Ususret Oscarima domaći su dizajneri dali svoje ideje zvijezdama kako zablistati na crvenom tepihu.

Najprestižnija filmska nagrada Oscar u fokusu je nekadašnje Miss Hrvatske a danas direktorice marketinga i promocije lanca kinodvorana.



''Oskar stvarno ujedinjuje ljepotu filma, ljepotu mode provlači kroz taj red carpet i sve zajedno to je sfera mog inetresa'', rekla nam je Branka Krstulović.

Domaći su dizajneri predstavili svoju viziju glamura kakav zaslužuje oskarovski crveni tepih jer, budimo realni, uz filmove te je noći jednako važno i tko je što odjenuo!



''Najviše gledam haljine i frizure. Šalim se, naravno da volim gledati filmove koje kad pogledate ostavi utisak da razmiljate još nekoliko dana'', ispričala nam je Ivana Delač.

Još se ne zna hoće li neka ljepotica na crvenom tepihu nositi haljinu naše omiljene modne dizajnerice Matije Vuice.



''To se ne zna do zadnjeg trenutka. Zato što te haljine jesu gore, ali da li će me zvijezda pogoditi, hoće li stilist od neke poznate doći i odabrati baš moju haljinu to ja nikad ne znam'', otkriva nam Matija.

A na svoj račun se našalio Ivica Skoko.

''Ja mislim da bi te oskarovke i žene koje su u Hollywoodu trebale više prepoznat Skoku. Brate mili, vrijeme je da se pojavi jedna. Nadam se da uskoro hoće, radimo na tome'', govori nam modni dizajner.



Iako na stajlingu holivudskih zvijezda radi čitav niz stručnjaka, nerijetko se i njima dogodi potpuni promašaj.



''Hah, može se dogoditi ako nemaš ukusa. Ali treba paziti naravno'', kaže Nikica Ivančević iz Envy Rooma.



Matija Vuica dodaje da je potrebno poštivati oblike svog tijela.

''Znači, ne fulati krojem što se isto događa na Oskarima da neke prekorpulentne glumice odjenu nešto što nama nije baš, ali Amerika je luda, oni nose sve i svašta'', zaključila je Matija.



Dok mi mediji volimo secirati izgled zvijezda do najsitnijih detalja, sasvim razumljivo, one zbog tog nisu presretne.

''Nekad da! Znam ja da će kasnije bit kadar od glave do pete..evo vidiš'', kaže Lejla Filipović.



Ivana Delač je pak dodala da ih smeta kad im se kaže da se nekoliko puta isto odjeveni.

''Mislim da to ne bi smjelo biti ništa čudno. Ljudi kad kupuju gardrobu imaju je u ormaru i nose po nekoliko desetaka puta'', rekla nam je Ivana.



Upravo je ovom oskarovskom revijom Tihana Harapin Zalepugin proslavila 20 godina rada svoje agencije i otkrila nam koja je tajna njezinog izgleda.



''Ja mislim da moram poštivati svoj posao i osobe koje mi daju povjerenje, dakle ne smijem zapustiti sebe samu jer to znači da ću zapustiti i tu osobu koju pripremam za nešto, prema tome, ja sam odraz onoga što radim'', objasnila je Tihana.



Jedna od ljepotica koju je Tihana prijemjetila na Stradunu te pozvala na izbor Miss Hrvatske bila je ova dama. Lejla je u skandaloznom raspletu izbora najljepšom Hrvaticom proglašena 98-e.



''Jako puno pozitivnih i u mom slučaju negativnih stvari se izmiješalo. Ja uvijek kažem ne bih mijenjala, nekako me to usmjerilo, drugačije me ljudi danas doživljavaju radi toga nažalost radi raznih predrasuda kao ''Imala je nešto i za reć, zamisli!'', prisjeća se Lejla.



Danas su ove dame sretnije i zadovoljnije nego ikad - i već su osvojile svojeg Oskara za uspjeh u životu.



Tko su oskarovski slavodobitnici, saznat ćemo krajem veljače, a tko je sve nominiran možete vidjeti OVDJE.

Cijelu priču o Oscar reviji 2019 pogledajte u prilogu IN Magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.