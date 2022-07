"Feeling" naziv je nove pjesme Pravila igre koja je u samo nekoliko dana od svoje premijere već našla put do srca publike. Za snimanje videospota odabrali su upravo Dalmaciju kao mjesto radnje, jer u pjesmi glavnu ulogu, kako kažu, imaju sve Dalmatinke. Jesu li momci išli na sigurno kada su se odlučili na brži ritam za ljeto, je li sve spremno za vjenčanje Gorana i Ecije te koji su im planovi za ovu godinu otkriva Hrvoje Krolo.

Novi singl Pravila igre polako ali sigurno osvaja srca slušatelja. Ljetna pjesma upravo je ono, kažu nam momci iz benda, što trenutno svima treba za razonodu. Odmaknuti se od teških tema i prepustiti se plesnom ritmu uz pjesmu "Feeling".



"Pjesma nije nikome posebno posvećena više smo odlučili da nakon svih ovih korona, pandemija, pa sad i rata, da malo ljudima unesemo optimizma. Ljeto je, pozitiva je pa smo se odlučili na onako jednu pozitivno brzu pjesmu. Nadam se da će se ljudima svidjeti i da će plesati uz nju", priča Goran Belošević.



Glavnu ulogu u pjesmi ima Dalmatinka o kojoj mašta frontmen grupe Ivan Penezić. No što je po pitanju stvarnog života i jesu li zaista Dalmatinke tako fatalne?



"Mislim da svatko od nas u bendu ima iskustva s Dalmatinkama i zbog toga mi je još ljepše pjevat o njima. Pa kad su najljepše šta da kažem više. Jednostavno cijeli život ideš u Dalmaciju na more i maštaš o jednoj svojoj Dalmatinki s kojom pičiš na otoke i jednostavno uživaš'', kaže Ivan Penezić.



A ostatak života mogao bi uživati i Goran jer će upravo on izreći sudbonosno da jednoj Dalmatinki. Vjenčanje voditeljice Ecije Ivušić i ovog glazbenika očekuje se početkom rujna:



"Praktički je onako 90 posto sve spremno. Bilo je malo neke stvari u zadnji tren, ali to je zbog distance jer mi smo cijeli život u Zagrebu i Ecija isto, a vjenčanje je na Korčuli, pa je to malo otežalo neke stvari oko priprema. Bili smo krajem petog mjeseca na Korčuli i definirali još neke stvari koje su visile u zraku. Ali eto bliži se taj dan i bit će prekrasno", otkrio je Goran.



Tajnovit oko detalja vjenčanja, Goran priznaje da će mu ovo ljeto biti jedno od najuzbudljivijih u životu.



"Koncerti, odmor, pripreme za svadbu, momačke/djevojačke. Tako da bit će odmora i radno. Kombinacija svega i onda u jesen kad se sve malo smiri kad prođe to vjenčanje i sve onda ćemo sjest u studio i odabrati pjesme i krenuti u nove radne pobjede", priča Goran.



Godišnji odmor uzet će sredinom srpnja, a destinacije za bijeg od užurbanog života već se znaju. U Ivanovom slučaju to je kao i svake godine - Šolta.



"Ja volim jako taj otočni feeling i gdje možeš biti potpuno opušten i da me nitko ne gleda i ne prepoznaje i da sam samo u moru. Ja sam jedan od onih koji je 6 sati u moru. Zapravo volim biti jako u moru i idealan godišnji odmor za mene je da kuham nekakve ljetne morske delicije i plivam i to je to. Niš mi drugo ne treba", govori Ivan.



A ono što treba njihovoj publici upravo je novi sing "Feeling" koji će osvježiti i najtoplije ljetne večeri.

