Još nas samo dva dana dijele do početka All stars sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Zvijezde su spremne i jedva čekaju ulazak u transformator. Pogledajte kakva je atmosfera ususret prvim nastupima, što ih najviše brine te tko među njima već sad ima titulu favorita.

Osmero nezaboravnih zvijezda već ove nedjelje spremno će se vratiti na pozornicu showa "Tvoje lice zvuči poznato".

''Ljestvica je visoko postavljena. S obzirom na glumačke, vokalne, zabavljačke mogućnosti, mislim da smo baš lijepo složeni, kompletirani'', kaže Ivana Mišerić.



''Kad sam pristao na to, nisam očekivao da će iz sobe početi izlaziti Mario Petreković, Saša Lozar. Mislio sam ono, uzeli mene peto mjesto, znaš, pa smo možda second chance. Kad sam vidio ekipu, bilo je ono - hm, okej'', šali se Petko.



''Svemu se veselim, ni od čega ne strahujem zato što sam u prvoj sezoni bio bačen u vatru odmah i sve sam nekako prošao i veselim se svaki put stisnuti taj gumb'', kaže Kedžo.

Gumb će mu u prvoj epizodi donijeti transformaciju u Halida Bešlića. Mario Petreković postat će Madonna, Petko će utjeloviti Beyonce, a Saša Lozar Vicu Vukova. Svojom transformacijom u Eleni Foureriu oduševit će nas Katarina Baban, dok će Mario Roth zanjihati kukovima poput Lennyja Kravitza. Maja Bajamić transformirat će se u Brunu Marsa, a Ivana Mišerić na jednu večer postaje Donna Summer.

''Živim to tjedan dana u komadu. Nemoguća sam, postanem muškarac, totalno upadam u lik i od jutra do mraka upadam u to nešto'', priča Maja Bajamić.



''Nije da strahujem nešto zato što sam to već prošao u svojoj sezoni. Bio sam pobjednik i nekako mi je sad malo lakše, ali to su sve opet druge točke. Ja se inače ne bavim imitacijom, pa dok si to nekako ne posložiš u glavi'', priča Saša Lozar.



''Opustim se u svemu gdje naučim tekst, recimo to je velik izazov, to sam već spomenuo. Kada savladam tekst, onda je sve prihvatljivo'', kaže Mario Petreković.

Sada je njihov zadatak zablistati pod svjetlima pozornice. S obzirom na to da su sve to već prošli, neke su detalje posebno uvježbavali.

''Kod ženskih transformacija uvijek mi je katastrofa obuća, cipele su brutalne. Uvijek su na neku petu, a ja se ne mogu naviknuti na to. Imam osjećaj da osjećam išijas još iz one prethodne sezone'', prisjeća se Petko.

''Recimo, bilo mi je jako neugodno izaći kao Maja Šuput zato što nikad nisam imao prilike izaći u doslovno polugoloj kombinaciji. To je bila kreacija, to sam rekao Maji, to je bio spot Lopov, imala je kreaciju koju sam ja nazvao više otkrivam nego skrivam'', prisjeća se Roth.

U ovoj sezoni okupili su se oni najbolji, tako da će izabrati pobjednika biti još teže.

''Jako je teško, u jednom sam trenu baš bila razmišljala, ali ima stvarno izvrsnih kandidata i svi su u svojim sezonama pokazali prekrasne transformacije'', govori Katarina Baban.

Tko će biti ovogodišnji kralj ili kraljica transformacija, ne propustite pratiti već ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!

