Ove tri dame uhvatili smo u hedonističkom druženju na Food film festivalu. Otkrile su nam sve o svojim najjačim adutima u kuhinji, koje jelo ih obara s nogu te koje kulinarske vještine još ni dan danas nisu svladale. Razgovor pogledajte u prilogu In magazina!

Kada ste u društvu Suzy Josipović, možete biti sigurni da će glavna tema razgovora biti hrana. Ova poznata gurmanica i kuharica tako je na svoj Food film festival zamamnim mirisima namamila prijateljice Lejlu i Vanju, koje ne mogu odoljeti čašici razgovora uz tanjurić street food poslastica.

''Imamo te naše, mi to zovemo babinjake gdje najčešće Suzy kuha i na tom stolu nema čega nema, ili svaka nešto donese, ali Suzy je tu kraljica u kuhanju i često tako provodimo večeri'', kaže Vanja Horvat.

Ovaj, u kulinariku zaljubljeni trio, može se pohvaliti brojnim vještinama u kuhinji, no evo koja jela ubrajaju u svoje najjače adute.

''Imam jednu pitu od mesa, sad bi se svi moji prijatelji složili koji godinama dolaze, to je jelo, ja baš nisam mesni tip i malo mesa jedem, ali ja to malo pomiješam s povrćem, pa to ispadne neka mesna rolada s povrćem, mislim da ste i vi to jeli i to svi obožavaju'', kaže Vanja Horvat.



''Ima jedna kako bi rekla pita, ovdje kažu zlevanka, u Bosni zljevanka, to je ono da potrošite iz frižidera sve što vam je viška, sireva i to mogu bez mjere, zatvorenih očiju napraviti'', kaže Lejla Filipović.

Tako su za svu ljubav koja, znamo, ide kroz želudac, u njihovu domu zaslužne upravo one.

No zato su oni najmlađi uz njih naučili pokoji trik. Put do srca ovih dama popločen je pak slatkim užicima.

''Nešto što volim to je katastrofa, u turskim dućanima one gumene nekakve to kad dobijem na poklon, a svi mi nose jer znaju da volim, to kad vidim to je nemoguće'', otkriva Vanja Horvat.



''Ja palačinke, bez obzira na sve moguće neke deserte i neke moderne ja se obraćam djetinjstvu, palačinke me mogu uvijek kupiti'', kaže Lejla.

I iskreno nam priznaju, čak i one imaju pokoju slabost nakon godina kulinarskog iskustva.

''Ja tijesto, to jest kore za pitu ne radim, mene to uvijek svi pitaju da li razvijaš pitu, ali ja sam se tu malo razmazila jer Tarikova i moja mama sjajno to rade pa sam se ja opustila al mlada sam imam vremena'', govori Lejla.



''Ja sam čak jednom, mučilo me to kak se to tanko sve razvuče pa sam kupila plahtu pa sam sve to razvlačila, jednom sam napravila uspjelo je i gotovo'', kaže Vanja.

Na svu sreću, na Food film festivalu cijelu gurmansku plejadu za vas pripremaju profesionalni kuhari, jedina briga koju vi imate jest odlučiti što kušati.

''Od tih rebara pečenih do nečega što je novo i što do sad nikad nije bilo kolko znam ni na jednom festivalu to je na primjer sipa s njokima, čokalice skradinske, to su male girice koje svako jutro dolaze s mora svježe to mi je fora, a ako pričamo o burgerima imamo i burger al sa škampima'', priča Suzy Josipović.

A kad padne mrak, počinje uživanje u filmskim poslasticama.

''Ove godine imamo deset oskarovskih filmova to je novost, uvijek su bili filmovi o hrani, ove godine pošto nismo dugo išli svi u kino imamo oscarovske filmove'', kaže Suzy.

Pa tko kaže da sa završetkom ljeta nestaje i sva zabava sa zagrebačkih ulica.

