Malo je koja supruga našeg sportaša toliko oduševila svjetske medije kao što je to pošlo za rukom Kristini Čilić. Pisali su o njezinom stilu, izvrsnom obrazovanju te naravno atraktivnom izgledu. Što danas radi i kako izgleda život njihove, odnedavno četveročlane obitelji, otkrila je Ani Veli.

Kristina Čilić sve je samo ne tipična supruga uspješnog sportaša. Diplomirana psihologinja i politologinja našeg najboljeg tenisača upoznala je 2008. kad je radila kao hostesa na Davis Cupu u Dubrovniku. Danas zajedno sudjeluju u radu zaklade kojoj je cilj svakom djetetu dati priliku da ostvari svoj potencijal i snove.



"Naša zaklada i projekt stipendiranja je specifičan zato jer su stipendije namjenske nije da djeci samo damo novac i više uopće ne čujemo za njih, imamo WhatsApp grupe s njima dan danas nam javljaju sve što su postigli gdje su nastupali. Prošlogodišnji stipendist Leonardo Ronjić je upisao prestižno sveučilište u Helsinkiju, onda slavimo kao da je naše dijete", ponosna je Kristina.



Stipendije daju nadarenim sportašima i glazbenicima.



"Sport nekako prirodno, Marin je prošao taj put, on zna koja su sve odricanja potrebna da bi se uspjelo u sportu, a glazba je došla isto tako jer smo razmišljali koja oblast zahtijeva puno truda upornosti odricanja", objašnjava.



"Vidimo puno tu podudarnosti individualno jer sve ovisi o tebi kad si na sceni sam, koliko truda i upornosti može u samo jednom trenutku nestati, isto tako je u sportu i mislimo da je to kompatibilno ne želimo tu stati želimo širiti na neke druge oblasti ali kako nam vrijeme i financije budu dopuštale", ističe Kristina.



Prije pola godine njihova obitelj je, kako je Marin tom prilikom napisao, i službeno postala tim od četvoro. Stigao je maleni Vito.



"Istina je što kažu da je s drugim djetetom lakše, ne znam je li u nama ili djetetu, stvarno je maleni dobar. Nije ni on neki spavač, nemam sreće s tim, sve moje prijateljice koje imaju djecu koja spavaju pitam koja je tajna, moji baš ne vole spavati. Inače super, snalazimo se dobro, ali nije lako moram priznati, ali snašli smo se", kaže.

Linija je nazad tu ekspresno, je li nešto po tom pitanju poduzimala ili je to ovako prirodno?

"Nisam ništa i nije baš linija nazad, ali stvarno se s tim ne opterećujem. Mislim da su ti trendovi moranja izgledanja nakon poroda potpuno promašeni i da se žena i majka treba koncentrirati na neke potpuno druge stvari. Najvažnije je da je ona zdrava, da je dijete zdravo, a ovo ostalo dođe i prođe kad krenu trčati, odnosno već trčim za ovim starijim, ali kažem, stvarno se time ne opterećujem to mi je zadnje na listi", ističe Kristina.



A koliko su različiti Baldo i Vito?

"Pa zasad moram reći da je Baldo bio puno življi kad je bio manji, još je lošije spavao, ako je to moguće, ali sad je stvarno predivno dijete, ne znam je li to zamka, ono kad su mali budu dobri pa onda postanu malo živahniji, sad je stvarno dobro dobro dijete. A maleni zasad jedina sličnost koju vidim oboje ne vole spavati odnosno teško se uspavljuju, ali ostalo je sve ok, zdravi su, Vito će brzo napuniti pet mjeseci, tako da je sve to proletjelo", priča ponosna mama.



Kako bi reagirali kad bi jedan dan Vito ili Baldo krenuli tatinim stopama?

"Znate što, stan mi je pun lopti svih veličina tako da nije to za isključiti. Baldo sad već pokazuje strast prema sportovima manje više svima, ako je to nešto što bi oni voljeli bilo bi mi drago zato što vidim uz Marina, sad ste možda vidjeli scene iz Australije, kako plače, svi misle da se on bavi s tim zbog nečega, ali ta iskrena emocija i ljubav prema sportu je ono čemu se ja divim. Nešto toliko voljeti i da ti nije teško svaki dan iznova i iznova, iako su tu porazi i neuspjesi, tako da me to na neki način fascinira, ali sigurno neću biti jedan od onih roditelja koji forsira dijete u nešto. Ako bude pokazivao interes za to podupirat ću ga, ali sve drugo što bude htio mislim da ću mu isto ostvariti", kaže.



Sad je tu tim od četvoro, rezerve jedan dan?

"Možda, možda, vidjet ćemo. Sad ćemo malo primiriti, pokušavamo se organizirati da budemo što više zajedno, sad planiramo jedno putovanje preko bare s Marinom u Ameriku pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti ili ne s obzirom na sve ove mjere, tako da zasad smo ok ovako", govori Kristina.

