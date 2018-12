Gotovo nemoguć scenarij dogodio se u obitelji nogometnog trenera Nenada Gračana. Njegova supruga Danijela 90-e je postala Kraljica svijeta, a sada je njihova kći Ema krenula maminim stopama i pobijedila na izboru za Kraljicu Hrvatske.

Nogometni trener Nenad Gračan vjerojatno je jedini muškarac na svijetu čije su supruga i kćer okrunjene kraljice.



''Da, pa lijep je osjećaj. Vrlo zahtjevan, moram kazati, ali sigurno lijepo'', rekao nam je.



Naime, njegova supruga Danijela 90-te je postala Kraljica svijeta, a kćer Ema ovih je dana proglašena Kraljicom Hrvatske.



''Najviše volim moju kosu jer se s njom svašta može...i duga je, prirodno plava, a mislim da je dominiralo to što zračim s nečim na tom stejđu. To je malo vremena di žiri može odabrati tko je pobjednica i mora se u to malo vremena baš pokazati'', priča nam Ema.



Iako su se u početku dvoumili, Nenad i Danijela ipak su dopustili Emi da se okuša na ovom izboru. Iako je Ema svoje mjesto u finalu Kraljice Hrvatske izborila kao Kraljica Jadrana, te u finalu očarala žiri koji joj je dodijelio najviše bodova, bilo je nemoguće izbjeći nagađanja da je, zbog pozantih roditelja, sve namješteno!



''Normalno da meni kao ocu je bilo malo i teško s obzirom da smo malo i osobe koje su poznate u Hrvatskoj, da ne bi ispalo sad da su neka događanja, pretjerivanja i svemu tome'', govori nam Nenad, dok nam je Danijela rekla da joj je bilo najbitnije da je njezina kći sretna.



''Kao i svakoj majci, to je ono što mi je najvažnije. Ali prije mi je morala obećati da neće čitati loše komentare kojih će uvijek biti kakav god bio ishod tog izbora'', objasnila nam je.



A kako bi ishod bio što bolje, zlata je vrijedio mamin savjet.



''Kad je manekenka, kad nosi nečiji model onda predstavlja taj model, sad mora predstavit sebe. Na pisti mora biti uvijek ozbiljna, stroga, ljuta, pogled je drugačij...sad to zaboravi! Osmijeh, budi prirodna, budi mlada djevojka koja ima 18 godina, koja je sretna, koja je ovdje zato što želi bit ovdje'', govori Danijela.



A u obitelji Nenada Gračana sve su redom dame. Danijela nam je otkrila da jednom nogometnom stručnjaku katkad nije lako u potpuno žesnkom društvu.



''Pa recimo, jutros ih je vozio na šminkanje, pa na frizuru, prije toga je pokupio haljine, tako da samo dobije pismeno što mora gdje ima što za pokupiti, odvesti, i to je jedino što on i može u cijeloj ovoj organizaciji'', priča nam Danijela.



Nenad ima četiri kćerke, a osamnaestogodišnja Ema pohađa četvrti razred talijanske gimnazije. Želja joj je upisati stomatološki fakultet. Iako nema određen tip muškarca koji je može osvojiti, važno joj je samo jedno.



''Mora bit visok! Da bude viši od mene jer ja sam visoka onda je to malo teže'', otkrila nam je.



''Pa ja ne znam boje li se dečki lijepih cura. Mislim da se ne trebaju bojati. Ako se boje, ne morate se bojati stvarno'', poručila im je.



180 centimetara visoka ljepotica i njezina cijela obitelj, usprkos uspjesima u životu, imaju moto kojeg se drže.



''Da ostanemo čvrsto na zemlji, da znamo šta želimo u životu, i ako imamo snove, što kaže Ema, da ih pokušamo ostvariti'', zaključio je Nenad.

Ovoj se mladoj ljepotici jedan san već ostvario. Sad može početi sanjati novi...

