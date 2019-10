Ako ste u nedjelju, prelazeći Savu, ispod Hendrixova mosta ugledali Indijance kako plešu oko vatre, bez brige, nije vam se učinilo. Uz taktove indijanske glazbe ples oko vatre povela je Ivana Kujundžić, odnedavno Rupčić.

Po povratku s putovanja motorom po Aziji, novopečena supruga Hrvoja Rupčića zasukala je rukave i na obali Save priredila tulum za pamćenje.

''Ja sam doslovno, s motora prešla na mašinu, tako da sam još sam puno kilometara odradila na mašini. Nema stajanja'', priča modna dizajnerica Ivana Kujundžić Rupčić.

Nakon neuobičajene svadbe i još manje konvencionalnog medenog mjeseca, u revijalnom tonu uslijedila je i njezina prva modna revija.

''Ovo je moja prva revija i nisam imala viziju konkretno, onda sam vidjela tu vatru i rekla sam - pa ja zaista želim da se moje cure prošeću uz tu vatru jer smo prošli jako puno na ovom posljednjem putu po Aziji i to je sve ostavilo na meni trag pa sam na neki način htjela napraviti i svoj osvrt na to putovanje'', objašnjava.

Putovanje s kojeg se vratila s tkaninama koje su je ostavile bez teksta, ali i zbog kojih je mnogo toga morala žrtvovati.

''Tipični njihovi dezeni, uzbekistanski, i meni je zaista bilo totalno ludo hodati njihovim gradovima, gdje je cijeli grad zapravo omotan ovakvim materijalima, sve je u svili, u tim fantastičnim pamucima, čudo'', kaže.

Avanturistički duh bio je ono čime ju je suprug Hrvoje u potpunosti oborio s nogu.

''Kod njega je - idemo, ajmo. Spremimo se za pet minuta i idemo, to je to. To je možda nešto što me najviše privuklo, nema puno razmišljanja, samo je 'idemo' i to je to'', otkriva nam Ivana.

Njihova nova životna avantura, koju neki nazivaju i brakom, počela je ovoga ljeta kad su Ivana i Hrvoje sudbonosno ''da'' izgovorili na vrhu Biokova.

''To je također bilo sponatno. Bilo je - što bismo mogli, gdje bismo mogli i onda smo se odlučili za Biokovo. Bilo je interesantno i intimno, onako kako mi volimo'', kaže.

Oni vole - neobično i drugačije. Tako je i njihova svadba bila sve samo ne konvencionalna, a što dalje možemo očekivati od nje i Hrvoja - to se nikad ne zna, zaključila je Ivana.

