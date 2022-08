Slavne smo Hrvatice upitali: Što žene žele? Koliko često im muškarci moraju govoriti ''Volim te''? Cijene li više romantične geste ili skupocjene dijamante te koji ulet najbolje pali? Odgovori na ova pitanja mnogim su muškarcima misterij. Domaće pjevačice, glumice i sportašice odgovore su dale Davoru Gariću za In magazin.

Što žene žele? Čini se da univerzalni odgovor na ovo pitanje ne postoji, no kada su u pitanju frajeri, mnoge će se dame složiti u jednom.



''Nikad muškarci ne mogu fulati s nekom duhovitošću. Humor je uvijek na cijeni, humor uvijek pali. I jednostavnošću'', govori Nives Celzijus.



Ako je duhovitost toliko važna, kako to da moćne, uspješne, bogate i slavne dame rijetko, gotovo nikad, ne padnu na ludo zabavnog siromaha!



''Stvar je u tome da možda takav netko ne bi meni prišao. Prišao bi mi na način da krene flertovat sa mnom, a onda ako bi došlo do neke situacije da idemo na nekakav ozbiljniji dejt to se ne bi desilo. Muškarci su većinom lovci i pokušavaju stalno nešto uloviti, ali velika većina ne ide do kraja'', kaže Snježna Schillinger.



Pa, dragi frajeri, ako ste odlučili prići dami i šarmirati je komplimentom, imajte na umu da su vas u tom slučaju mnoge prekrižile već u startu.



''Uvijek ti je zanimljiviji onaj koji te manje ferma. Pet te gleda, šesti ne - ma nemoj, tebi nisam dovoljno dobra! A tvojim frendovima jesam...onda počneš malo, znaš...'', priča Maja Šuput.



''Moram priznat da koliko god jednoj ženi imponira kompliment kad ti netko uleti, nikad takvi uleti nisu prošli kod mene. Ja sam uvijek gledala one nedostupne, nedostižne!'', priznala je Žanamari Lalić.



Koplja se lome i oko toga što žene žele kad muškarac odluči postaviti krucijalno pitanje - ''Hoćeš li se udati za mene!'' Vole li se žene više zaručiti romantičnim prstenom od tratinčica ili u obzir dolaze samo zlato i dijamanti?



''Pa sad će svaka reći ''Joj, meni je samo bitno da me zaprosi pa makar to bilo i cvijeće!'' - laže! Mislim da su optočeni dijamanti ipak špica svakoj. Ja nisam bila zaprošena ni sa jednim ni sa drugim nego je bilo ''Ili ćeš, ili nećeš!'', ispričala je Ana Begić Tahiri.



Ipak, imajte na umu da kod nekih ne pali ni najveći dijamant iz kataloga.



''To je najgore, to je kao da dođeš u dućan za cipele i platiš kaparu na neku cipelu! Vidi bogati! Znači, muško stavi ženskoj prsten i ona mora odat okolo...još smo mi žene kao sritne...pa brate, umisto da plačeš, čovječe! kaparu je stavio na tebe, a on ide van i on je slobodan! Zašto nesite stavili svi onda, ajde stavite i muški i ženske prstenja'', mišljenje je Maje Bajamić.



''Ma ne vidim se ja, ma di će taj prsten...vidi, još mi je taman ovaj prst nekako, ovdje ima više kože, ovdje manje, sve to izgleda nekako nakrivo kad se...probavala sam ja to sve...uhhhhh, ne znam šta će to bit na kraju! Hahahah'', dodaje Maja sa smijehom.



Kako se u vašu spavaću sobu ne bi uselila monotonija, nemojte samo misliti na sebe, nego dobro istražite i što ona želi.



''Romantika, nježnost i predigra ili divlje, neobuzdano i nabrzaka? E pa oboje, iskrena da budem. Oboje. Ne u istom danu, možda može i u istom danu nego zavisi o događaju, raspoloženju...Kakvi su uvijeti...da, da, vani mogu biti padaline, nemaš vremena...oboje nekako!'', iskrena je Sandra Perković.



U bračnim vodama, žene vam možda neće sve nacrtati i dati jasne ''upute za uporabu'', ali s konstantnim pokazivanjem ljubavi nećete pogriješiti.



''Koliko često muškarci svojim suprugama trebaju govoriti ''Volim te!''?

Po mogućnosti svaki dan, a u najgorem slučaju može svaki tjedan. Ne mora reći riječ. Poljubac je dovoljan'', zaključila je Barbara Nola.



I najvažnije, kada su u vezi ili braku, žene žele uz svojeg muškarca biti ono što jesu. Nikako ih ne pokušavajte obuzdati ili promijeniti.



''I da mogu biti ono što jesam, zato što sam kroz svu svoju karijeru vidjela koliko ima predrasuda, koliko ljudi ustvari nemaju pojma kakva sam ja karakterno i mislim da osoba koja će mene takvu prihvatit i voljet moju ludost'', kaže Lana Jurčević.



Što žene zaista žele, nama muškarcima će i dalje ostati misterij, no dok je uz vas uz osmijeh, znajte da je sve u redu.

