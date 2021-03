Pjevačica Žanamari Perčić okrenula je novo poglavlje u svojoj glazbenoj karijeri. Naime, pjesmom "No Boy Can Do It Better" najavljuje proboj na inozemno tržište. Zašto se odlučila na taj preokret i kako komentira činjenicu da se njezina nova pjesma već našla na američkim top-ljestvicama uz svjetske, ispričala je Hrvoju Kroli za IN magazin.

''Pjesma 'No Boy Can Do It Better' zaista je strastvena pjesma. Govori o fetišu na zločeste dečke, ali iz mog romantičnog kuta. Ja sam nekako vječni romantik, čak i ako govorimo o tako nekim seksi temama. Uvijek su mi romantika, ljubav i prava strast na prvom mjestu, tako i u ovoj pjesmi", započela je Žanamari priču o svojoj novoj pjesmi.



Iako je i prije imala nekoliko pjesama na engleskom jeziku dok je bila u grupi J'animals. Ovo je prvi singl za koji kaže kako je od početka do kraja realiziran da bude spreman za svjetsko tržište. No do svega je došlo zbog društvenih mreža.



"Kad sam počela snimati hrvatske pjesme, svi su mi govorili: 'Jaaoo, moraš snimiti nešto na engleskom, ti moraš ići van.' Hvala Bogu, sad je ta internetska era, ne moraš ići fizički van, nego jednostavno možeš napraviti dobru pjesmu i pustiti je na sve servise, tako da ta pjesma može doći do svih ljudi, pogotovo ako je napisana na engleskom", kaže.



Iako je trebalo 16 godina aktivne glazbene karijere za taj zaokret, Žanamari je presretna, kako kaže, što se barem u svijetu ne gleda previše na brojke - koliko na samu kvalitetu pjesme. Tako se njezin singl već našao na inozemnim top-ljestvicama uz bok najvećih svjetskih zvijezda.



"Kanada, Njemačka, SAD, ja sam šokirana što su te zemlje što se tiče ljudi koji slušaju moju pjesmu, publike. Bilo mi je wooow kad sam vidjela da su čak neki inozemni radiji pustili moju pjesmu koji imaju u programu Arianu Grande, Miley Cyrus. I onda puste i moju pjesmu tako samoinicijativno", kaže.



Iako u šali kaže da je za nju ovo potpuno novi početak i da kreće od nule, iza nje je ipak veliki broj pjesmama koje je poklonila svojoj publici. Zahvalna je na tome što, kako kaže, kako zaista živi svoj san jer se uspjela ostvariti privatno i poslovno.

"Ja se nekad probudim i ne mogu vjerovati da uopće ne sanjam. Da je to moj život, da imam divnog muža, da imam kćer, da živim na moru s pogledom na more. Da u kući imam studio u koji mogu bilo kada ući i napraviti pjesmu po svom guštu", kaže.



U stvaranju pjesama uvelike joj pomaže suprug Mario, kojeg već u svijetu dobro poznaju po produkciji glazbe, no i kći Gabi, čini se, krenut će roditeljskim stopama.

"Ako se Gabi ne bude bavila glazbom, ja ću biti jako iznenađena. Ne kažem da je ja u to guram, ali ona stvarno ima to u sebi, nevjerojatno uho i za glazbu i za jezike. Dakle, ona govori engleski, ja u životu nisam imala takav naglasak kao što ga ima moje dijete", priča.



Za život iz snova, napominje pjevačica, bitni su kompromis i uzajamno poštivanje, a otkrila nam je i koji joj ritual suprug ne smije nikada zaboraviti.



"Napraviti meni ujutro kavu, haha. Svi misle kao - Isuse, nosi joj muž kavu u krevet, ali što sve ja radim za njega. Po sat vremena češkanja leđa prije spavanja svaku noć 8 godina, mislim da zaslužujem kavu ujutro'', šali se Žanamari.



Zaslužuje Žanamari da se njezin novi stil prepozna i kod nas jednako kako ga cijene izvan granica, jer u ovom slučaju ne bi smo voljeli da posegne za putovnicom i ode nam zauvijek u daleke zemlje!

