Nepristojno je damama otkrivati godine, no poznate Hrvatice iz sljedeće priče, što su starije, kao da su sve mlađe i ljepše. Kako se nose sa starenjem i koja je njihova tajna mladolikog tijela i duha i u četrdesetima, pedesetima, pa i u šezdesetima?

Vrijeme nemilosrdno leti, no za ove dame godine su samo broj. Što starije, to ljepše, uspješnije i nasmijanije. Pa da vidimo koja je njihova tajna i kako su sa svojim godinama postale dobre prijateljice.

''Ja ću reći 39, zaista se ne sramim svojih godina. Dapače, uživam u njima. Nekada kad sam bila mlađa, sve ove 30-godišnjakinje su mi djelovale jako, jako staro, ne vizualno, nego: 'Isuse, ona ima 30, to je prastaro!' A sada više ne toleriram kada kažu da su 40-godišnjakinje stare! Što su? Stare? U najboljim godinama, uvijek smo u najboljim godinama'', govori Nives Celzijus.

Severina je ovih dana proslavila 49. rođendan, a mnogi joj laskaju da izgleda bolje nego ikad.

''Naše tijelo nama je stvarno jako bitno, a mi toliko malo držimo do njega, a toliko ga i trošimo, sve nam je u tom našem tijelu. Ali teško je pored svih tih kolača, finih stvari, masnih... teško je održavati liniju! Zato je moj recept ljubav, sreća, zadovoljstvo. Malo vanjske, malo unutrašnje ljepote'', zaključila je.

Snježana Mehun nedavno je proslavila okrugli 50. rođendan. Teško da ćete ovu ženu vidjeti bez osmijeha na licu.

''Osjećam se fenomenalno, jednako kao i dan prije. Nemam problem s tim, mislila sam da ću imati, uhvatila me panika negdje nakon 40. rođendana. Mislim da je ta fama oko godina besmislena jer kao što smo svi jednom bili mladi, svi ćemo biti jednom i stari, to je neizbježno'', zaključila je.

"Najstajliš" odvjetnica Jadranka Sloković bliži se sedamdesetoj. Priznajte, i vi ste upravo pomislili: ''Da barem i ja tako izgledam kad dođem u njezine godine!''

''Ja ustvari dosta pazim na to što jedem, ali ne previše. Pazim da vježbam, ali i to pazim da nije previše. Nastojim maknuti sve one loše navike od sebe, ali ni u tome nisam jako uspješna, pa onda tvrdim da je zapravo rezultat proizlazi iz neke dobre sredine'', objasnila je.

U šesto je desetljeće zakoračila i Mila Elegović. Ta žena isijava zaraznom energijom i izgleda bolje od mnogih upola mlađih.

Fahreta Živojinović svoje je umjetničko ime Lepa Brena dobila s 22 godine, no i danas sa 60 ponosno ga i sasvim opravdano nosi. Njih se obje, i Fareta i Brena, u svojoj koži osjećaju odlično.

''Lepa Brena sebi može dopustiti da pjeva i da se zabavlja, da razmišlja samo kako se dobro zabaviti, a Fahreta Živojinović razmišlja o onoj drugoj strani medalje'', šali se Brena.

Što god vas vodilo, razum ili srce, računajte na to da u vašoj koži živite vi, a ne vaš susjed, strina ili netko treći. Uživajte kako želite, pa makar vam svi tupili da nešto nije baš prikladno za vaše godine.

''Možda celzijusi više nisu prikladni, dolaze ti te godine i onda ljudi komentiraju: ''Isuse, stara si, odvratna si, debela si, dolaze mlađe, fuj, pokrij se, sakrij se!''. Rekoh, možda je stvarno vrijeme da celzijuse prepustimo nekim mlađima'', pita s Nives.

Srećom, celzijusa ima sasvim dovoljno za sve, a Nives i damama iz naše priče godine očito zaista ne mogu ama baš ništa.

