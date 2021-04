Poduzetnica i TV ličnost Kim Kardashian godinama sa svijetom dijeli sve muke vezane uz kožnu bolest psorijazu, koja se u njezinu slučaju proširila cijelim tijelom. S istom se problemom susrela i Ella Dvornik, a statistika kaže da je u Hrvatskoj oko 75 tisuća osoba oboljelih od psorijaze.

U svijetu danas od psorijaze boluje oko 12 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj oko 75 tisuća.

''Najčešći su stacionarni oblici koje nalazimo na laktovima, koljenima, no postoje različiti drugi oblici kao psorijaza vlasišta, posebni oblici koji se javljaju u preponama, pazusima, odnosno psorijaza nokta i psorijaza na zglobovima'', govori doktorica Ivana Nola.

Andrija ju je prvi put primijetio kao tinejdžer.

''Pojavila se kao mala mrlja na trupu, i to prije više od 20 godina, negdje u srednjoj školi. Tad je bila informacija kakvu sam ja dobio od dermatologa da je to neizlječiva bolest, ali da nije opasna i da nema utjecaja na zdravlje'', prisjeća se.

Obje su informacije bile neistinite. Psorijaza doista može izazvati nešto ozbiljnije komplikacije.

''Pacijenti oboljeli od psorijaze često imaju povećan rizik od srčanog infarkta, često se javlja i psorijatični artritis. Čak dolazi do bolnih rana na leđima, koža postaje toliko neelastična da se čovjek ne može više normalno sagnuti niti ustati iz sjedećeg položaja bez prilično teških bolova'', govori.

No jednako tako moguće ju je iznimno uspješno liječiti, i to na različite načine.

''Neizostavno liječenje je primjena kortikosteroida u kombinaciji sa salicilom. Kod liječenja psorijaze primjenjuje se i fototerapija, neki oblici citostatske terapije, biološka terapija koja djeluje na naš imunološki sustav jer se smatra da je psorijaza između ostalog posljedica zbivanja na našem imunosnom sustavu'', govori Nola.

''Mogu reći da sam znao provesti nekoliko godina da se nisam sjetio da imam psorijazu, osim jednom u tri mjeseca kad trebam primiti terapiju'', govori Andrija.

Najpoznatija svjetska ličnost koja se također bori s tim tipom kronične bolesti jest Kim Kardashian. U poznatoj obitelji prva ju je imala majka Kris, a u Kiminu slučaju pojavila se u dvadesetim godinama života.

''Za psorijazu postoji genetska predispozicija, to ne znači da je bolest nasljedna, ali postoje geni koji će dovesti do razvoja psorijaze ako se u određenoj fazi života nađemo u određenim uvjetima koji će dovesti do pojave psorijaze'', kaže Nola.

Ti čimbenici mogu biti stres, lijekovi ili bolest. Život pod svjetlima reflektora natjerao je Kim da osmisli i make-up liniju kojom će prekrivati crvenilo jer nerijetko kožne bolesti prate i psihološki problemi.

''Dolazi i do depresije, anksioznosti jer koliko god se čovjek trudi ne primijetiti poglede drugih, opet je to neizbježno. Vrlo se često događa da se osobe s kožnim problemima doživljavaju kao zarazne. Ne, psorijaza nije zarazna, kao ni mnoge druge dermatološke bolesti ne spada u grupu zaraznih bolesti'', objašnjava doktorica Nola.

Mnogi, poput Elle Dvornik, koja je na društvenim mrežama potražila savjete o borbi s psorijazom, mogu u udrugama poput Društva psorijatičara Hrvatske pronaći odgovore na sva pitanja i dobiti korisne preporuke.

''Ljudi koji boluju od psorijaze moraju paziti na unos kalorija, bilo da su to kalorije unesene prekomjernom hranom ili pićem'', poručila je doktorica.

U Hrvatskoj je danas dostupna terapija koja oboljele vraća u život bez srama i stigme, kakav doista i zaslužuju. Zato zaboravite filtre i uživajte u svojoj koži jer ona je vaš jedini dom za cijeli život.

