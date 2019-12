Reporter IN magazina Davor Garić Stjepana Hausera ispitao je o brojnim ženama na njegovom Instagram profilu te što mu za to kaže njegova majka.

Reporter IN magazina Davor Garić bio je na snimanju spota sa Stjepanom Hauserom u blizini Pule te je iskoristio priliku da ga ispita o nekim stvarima, prvenstveno o ljubavi i ženama.

"Danas je veliki dan, jer smo uspjeli skupiti 100 klinaca sa svih strana Hrvatske, našu budućnost koja svira ove prekrasne instrumente. Divno je biti među mladima, sad se osjećam odgovorno, ne mogu više biti budala kao što sam bio dosad. Sad moram tu i tamo pripaziti što govorim, kako se ponašam i malo me hvata frka", na početku je otkrio Hauser u svom stilu.

Upravo zato, Davora je zanimalo je li neku medijsku izjavu kasnije požalio?

"Znaš što je problem? To tek kasnije, kad postaneš sve uspješniji i veći i važniji, onda idu kopati po smeću iz prošlosti i onda ti dođe 'ajme meni, imaju materijala, mogu se odmah upucati.'" Stjepan je otkrio kako, iako ga žele i na drugim kontinentima, uskoro kreće samo na europsku turneju uz objašnjenje kroz smijeh "ne da mi se", a priznao je i kako se 2Cellos planiraju vratiti u velikom stilu 2021. godine na 10. godišnjicu postojanja.

"S Lukom sam se čuo kad mu se rodila kćer, čestitamo sam mu", poručio je Stjepan te istaknuo kako se odmaraju jedan od drugoga što je više moguće te kako je to zdravo za njihovo mentalno stanje. A kakvo je Stjepanovo mentalno stanje sa ženama koje se stalno pojavljuju na njegovom Instagram profilu?

"Imam tu neku životnu filozofiju koje se držim da je malo nepravedno prema cijelom ženskom rodu dati ekskluzivu jednoj, jer ako si posvećen jednoj i vjeran, nevjeran si svim drugima, pa pokušavam naći tu neki balans, ali mi ne ide", ističe kroz smijeh veliki ljubitelj žena.

"Moja majka je jedina žena koja me zapravo voli. Ona me bezuvjetrno voli, a sve druge ljubavi su itekako uvjetne. No mama se ne slaže s tom mojom životnom filozofijom. Svaka mama želi najbolje svom sinu, ali ponekad mame ne znaju što je najbolje za njihovu djecu."

A što je još otkrio našem Davoru, pogledajte u videu u našoj galeriji.

