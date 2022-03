Nakon provedenih 10 godina kao 2CELLOS, izdanih 6 studijskih albuma, nastupa na kultnim svjetskim mjestima, poznati violončelistički dvojac najavljuje svoj posljednji nastup - i to u Zagrebu. Glavni grad odabrali su jer je ovdje, kažu, sve počelo. Kako je izgledalo njihovo desetljeće dugo glazbeno putovanje, u idućim minutama prisjetila se ekipa In magazina.

I ovako je počela glazbena priča virtuoza bez konkurencije. Ovaj dvojac prije sad već više od 10 godina osvojio je svijet obradama velikih hitova na violončelu. A sada pripremaju svoju posljednju zajedničku turneju.

''Vježbali smo kao ludi cijeli život. Imali smo karijeru u klasičnom svijetu, ali osjećali smo neku životinju u sebi. Mi smo rokeri u duši i odlučili smo krenuti u tom smjeru'', kažu.

Njihov umjetnički izričaj s nogu je oborio i glazbene velikane poput Georga Michaela i Eltona Johna. Kralj ekstravagancije toliko se oduševio našim dečkima da ih je osobno pozvao da ga prate na svjetskoj turneji.

''On je nazvao na telefon osobno. Rekao je - Hallo this is Elton John, a mi smo rekli, hallo this is michael jackson, yea wright. I to je bilo to, govorio je kako je oduševljen onda je opet nazvao za par sati i govorio o datumima za turneju'', priča.

Od potpunih anonimaca do zvijezda 2 Cellos su stigli u tren oka. Milijunski pregledi njihovih spotova, nastupi od Australije do Amerike, velika doađanja sve se to upisalo u njihovu glazbenu biografiju. Kažu, recept uspjeha je ljubav.

Ponosni su na činjenicu da su kroz svoju glazbu najbolji ambasadori Hrvatske:

''Oni koji znaju za nas, znaju i za Hrvatsku. Sve više ljudi zna za tu zemlju, što je odlično. Obično se odmah spomene Dubrovnik'', kažu.

A popularizirali su i ovaj instrument.

Izgradivši svjetsku glazbenu karijeru ispunili su svoje dječačke snove. Da im se putevi pak razilaze počelo se nagađati još 2018. godine.

No ovaj će dvojac opet nastupiti zajedno. Zagreb se, prema odluci ovih virtuoza, našao na posljednjem mjestu europskog dijela turneje I to s razlogom. Kako kažu, tu su počeli tu žele i završiti.

Zagreb je postao zadnja europska destinacija na kojoj će zajedno zasvirati ovaj planetarno popularni duet. – i to 19. rujna. To je ujedno I prilika za sve da zadnji put vide I čuju 2CELLOS uživo.

