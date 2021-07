"Umjetnost u vrtlogu strasti, nemira i napetosti" - možda najbolje opisuje lupinizam. Upravo pod ovim nazivom otvorena je izložba Stephana Lupina u Gliptoteci HAZU. Naš svjetski priznati umjetnik na otvorenje je stigao u pratnji djece, a sin Martin bio je zadužen za glazbeni ugođaj. Rađa li se to nova zvijezda na hrvatskom glazbenom nebu, za IN Magazin je provjerila Anja Beneta.

Mnogi ga nazivaju Picassom i Dalijem svojeg vremena. A on je uvijek ispred njega. Stephan Lupino svojim je djelima predvidio čak i strašni koronavirus, a cilj mu je oduvijek bio svojom umjetnošću svijet mijenjati nabolje. Nakon slovenskog grada kulture Lendave, lupinizam je ovog ljeta stigao i u Gliptotetku HAZU.

"Izuzetno nam je drago da Glipoteka HAZU može ugostiti umjetnika Lupina koji je napravio jedan iskorak od svojeg dosadašnjeg rada gdje izlaze fotografije. Kroz zadnjih 15-ak godina bavi se skulpturom i slikama, odnosno reljefima. S obzirom da je naš muzej, muzej skulptura, na neki način i pripada njegov rad da se izlaže u našem muzeju", izjavila je kustosica Gliptoteke Magdalena Getaldić.

"Sad mi je moj prijatelj Zack kad je vidio rekao, to je za drugu galaksiju. Moje skulpture su uvijek bile unaprijed, vizija onog što će biti. One govore, ne trebam ja govoriti. Ja sam na sve ponosan. Kad na pravim jednu, onda sam mjesec dana zaljubljen u nju , onda poslije se odljubim, onda drugu radim", otkrio je Lupino.

U Lupinovu umjetnost zaljubljena su i njegova djeca Zita i Martin, koja su ocu došla pružiti potporu na otvorenju izložbe.

"Tatinu umjetnost stvarno doživljavam posebno. Vidim iz dana u dan koliko on ljubavi gaji u svemu tome što radi. Svakodnevno on nama šalje u posebni chat svoje radove i kako oni napreduju i traži naša mišljenja. Stvarno svakodnevno nas upućuje u to što radi i vide se koliko ljubavi i strasti ima u tome, tako da to jako cijenim", izjila je Lupinova kćer Zita Lepen.

"Meni se tatina umjetnost jako sviđa. On je uvijek bio ispred svog vremena. Prvo se bavio fotografijom, pa je prešao na skulpture, mada ja sam bio malo veći fan fotografija, zato što ipak više volim ženska tijela, nego skulpture", objasnio je Martin Lepen.

Jabuka ne pada daleko od stabla pa je Martin od oca naslijedio i umjetnički gen. No bolje nego s kistom, priznaje nam, snalazi se s gitarom u ruci.

"Ja se bavim glazbom, sviram već nekoliko godina, dva instrumenta, ukulele i gitaru. Nemam bend trenutno, solo sviram. Sad ću tu nastupati s tatinim prijateljem Zack Dustom i njegovim pratešćim bendom, ja ću svirati, oni će me pratiti. To mi je zapravo prvi live nastup", izjavio je Martin prije svirke.

"Ja mu ne dam čak ni da svira ove naše stvari koje zagađuju eter, samo rock and roll", dodao je Lupino.

S obzirom na to da je Lupinovu vulkansku energiju nemoguće zaustaviti, ne sumnjamo da će Zita imati pune ruke posla. Rezultatima Lupinova mukotrpnog rada i vi se možete diviti ako do 20. kolovoza posjetite Gliptoteku HAZU.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.