Što je zajedničko Daliju, Picassu, Shagallu, Mirou i našem Stephanu Lupinu? Svi su imali čast izlagati u istom muzeju. U gradiću Lendavi na tromeđu Hrvatske, Slovenije i Mađarske, lupinizam su došli podržati hrvatski i slovenski veleposlanici, ministri, državni tajnici, župani i mnogi drugi uglednici.

Stephan Lupino u slovenskom gradu kulture Lendavi okupio je hrvatski i slovenski državni vrh. Našem umjetniku svjetskog glasa pripala je čast ondje otvoriti prvu izložbu nakon korone, ali i još jednom stati uz najveća imena svjetske umjetnosti.

"Nakon godina, kad imamo svjetska imena Dalija , Picassa, Rembrandta , Shagalla, Miroa , ove godine imamo hrvatskog Lupina. Mi smo presretni da je on ovdje, da izlaže svoje radove , fotografije i skulpture", izjavio je direktor Galerije Dubravko Baumgartner

"Ja mislim da će to biti hit izložba u Lendavi", zaključio je župan općine Lendava Janez Mađar.

U gradu na tromeđi Slovenije, Hrvatske i Mađarske, Lupinova izložba bit će otvorena do 31. listopada. Iako su ondje izložene i neke skulpture, u prvom su planu ipak njegove kultne fotografije njujorškog noćnog života.

"Danas je drugi način života, kad sam živio u New Yorku tamo je sve bilo drugačije i luđe, sve divlje. Taj dio je gotov, nema više New Yorka kakav je bio nekad, jedino to ostane u memoriji. Moje fotografije koje sam radio u New Yorku su dosta dragocjene i svi ih vole izlagati, tako i ovdje", izjavio je Lupino.

Duh iz Lupinove umjetničke boce nikad ne miruje. Trenutak predaha nije imao ni u pandemijskoj godini.

"Ondine serija mi je nekako njaviše legla, ona prva koju sam napravio i čak sam ju napravio na drvetu. Nisam napravio na platnu nego na drvetu, a ova je na platnu!", izjavio je.

Na Otoku Sunca dobio je pak inspiraciju za Ženu maslinu, a pod njegovim vještim rukama tristo godina star korijen oraha nanovo je rođen kao Trojanski konj.

"Tu je baš puno truda uloženo jer je sve rađeno sa brusilicom i sa paljenjem, onda sam ga još patinirao. Ima dva lica, ovo je jedno lice i ovo je drugo lice. Dosta je težak taj korijen, oko 60 kila samo korijen", objasnio je umjetnik.

Lupinova umjetnička djela, koja je ugledni oxfordski profesor i likovni kritičar Andrew Hemingway nazvao "dodirom genija", svoje će mjesto 8-og srpnja pronaći i u zagrebačkoj Gliptoteci.



"Lupino u sebi sadrži , ali i zrači ogormnom energijom. Što reći o Lupinu ili nečem što će ostati iza njega, ili već je dio njegove ostavštine i baštine nego poruka njemu, nemoj tu stati , od tebe očekujemo još", izjavio je ministar prostornog uređenja i graditeljstva Darko Horvat.

