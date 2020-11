Kolačima je, složit ćemo se, teško odoljeti. No ne moramo ih se uvijek i odreći. Suha smokva, sušene marelice, malo rogača i maslinovo ulje. Tradicionalna je to receptura za moderan i zdrav kolač pod imenom Spara koji je osmislila Deana Miletić. A sve o toj poslastici te što to znači Spara doznat ćemo u ovotjednoj epizodi projekta Startaj Hrvatska!

Okus tradicije, tako bi se mogla opisati Spara. Ovaj kolač savršen je spoj okusa, mirisa i tekstura, koji će zasigurno zadovoljiti i najzahtjevnija nepca.

''Sastoji se od maslinova ulja kao jedine masnoće, zatim u sebi ima više vrsta suhog voća, karakteristika mu je i da je svo to suho voće ručno rezano, a trajanje mu je 75 dana'', priča Deana Miletić.

Ime Spara ovaj kolač nosi prema predmetu koji su žene nosile na glavi, a simbol je njihove muke u poljoprivredi.

''Spara je ženski uporabni predmet, one su ga nosile da bi mogle nositi teret na glavi ili vodu sa bunara, košaru iz maslinika, iz vrta.

Klis je takav po svojoj konfiguraciji da su kuće visoko, da su dole nisko i sve što magarac nije iznio na svojem samaru iznijele su žene na svojoj glavi'', objašnjava Deana.

Bogatstvo okusa daju mu domaći sastojci koji dolaze isključivo od namirnica lokalnog podrijetla.

''Radi se o jednom od naših maslinika, u kojem rastu masline od kojih radimo naše maslinovo ulje. Ono je glavni sastojak svih naših proizvoda'', kaže Ivana Perić.

Uz maslinovo ulje, tu je i suho voće koje se i prije moglo naći na ovim prostorima.

''Nijedan sastojak ne prevladava da bismo se na njega isključivo oslonili. Unutra su rogač, suha marelica, grožđice, suhe smokve, sve ono što je još od uskočkog doba naše domicilno stanovništvo koristilo u prehrani'', saznajemo.

Samo jedan komad ovog kolača dovoljan je da zadovolji dnevne nutritivne potrebe. Ako ćete moći stati na samo jednom.

''Mislim da mi imamo pogrešne navike u prehrani. Jedemo mnogo i jedemo hranu loše kvalitete. Ovaj proizvod karakterističan je po tome što u maloj količini hrane možete dobiti dovoljnu energetsku i hranjivu vrijednost'', govori Deana Miletić i dodaje:



''Unutra je maslinovo ulje koje ima antioksidanse. Unutra su i bademi i orasi u kojima je također to karakteristika. A sušeno voće odlično je jer u njemu ima puno minerala'', kaže.



''Teta Deana osmislila je tri kolača, jedan od njih je i Spara. Ona se trudila da Spara sadrži sve zdrave sastojke i da u maloj veličini pruži dovoljnu energetsku vrijednost da zadovoljite svoju potrebu kad je u pitanju marenda'', govori Ivana Perić.

Deanu i Ivanu povezuje dugogodišnje obiteljsko prijateljstvo, koje je sada uspješno pretočeno u zajednički posao.

''Meni je ovo zapravo prilika da svoju kreativnost pretočim u nekakav proizvod koji ljudi mogu kušati, a iza kojeg stoji naša priča i nekakva naša osobnost'', objašnjava.

Cijelu njihovu poslovnu i životnu priču te put do jedinstvenog projekta Nove TV i Spara Hrvatska, Startaj Hrvatska pratite ove subote u 18:15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.