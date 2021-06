Uz tetovaže sidra i violinskog ključa, na podlaktici Marka Tolje osvanula je i tetovaža posvećena sinu Mari i supruzi Ani. Uz obitelj, glazbu i more, Markova velika ljubav je i kuhanje pa nam je priznao da je on glavni chef u njihovu domu. No vremena za kuhaču i štednjak je sve manje jer se vraćaju koncerti, a upravo danas premijerno izlazi i Toljin novi videospot.

Romantična ljubavna priča, ispjevana glasom ovog glazbenog šarmera, sluti na još jedan hit. Marko Tolja u novom je singlu opjevao jedino što svi imamo, a to je ''ovdje i danas''.



''Zato jer sam skužio da ne možeš ništa planirati, a ono što je bilo, to je pogotovo nebitno, ali se mi u Hrvatskoj volimo baviti tim stvarima koje su bile. Ali stvarno, jedino što imamo na raspolaganju je ovdje i danas i ništa drugo, iskoristi to najbolje što možeš'', zaključio je Marko Tolja.



U videospotu snimanom u Omišlju, Markovo srce pati za ovom ljepoticom. Glumica i redateljca Arija Rizvić nije dugo dvojila oko ove uloge.



''Ja sam dobio ideju za spot da mi treba hrvatska verzija Monice Belluci u filmu Malena. Onda sam razmišljao tko, šta, kako i sjetio se ja gospođe Malene... sve nas muči Monica Belluci'', objasnio je Marko.

''Sve smo se slagali u idejama, inače znam biti kao režiser dosta kritična i volim se petljati. Baš smo se i skompali'', zaključila je Arija.



Sicilija i daleki gradovi će za Marka još neko vrijeme ostati u mašti, no sa dvogodišnjim sinom Marom svaki je dan novo putovanje.

''Super se slažemo, pjevamo, sviramo, plešemo, s njim ti prođe ovako vrijeme, zapravo nas je on spasio doma s tim lockdownovima, dan ti prođe jako brzo s njim, da njega nije bilo, mislim da bi se propucali više puta već, tako da nas je on izvuko iz toga'', priznaje Marko.



Upravo je sinu i supruzi Ani posvetio ovu tetovažu u kojoj se stapaju slova M i A. Tetovažama je pokazao da je strastveni glazbenik, ali i moreplovac.

''Sidro i violinski ključ, to su moje dvije najveće ljubavi, dok se nije rodio moj sin'', zaključio je Tolja.

Marku i kuhača odlično stoji. Malo je nedostajalo da umjesto glazbe zaplovi gastro vodama.



''Ja sam čak htio upisati kuharsku školu srednju, ali mi mama u to vrijeme nije dala jer sam ja romantizirao taj posao kao da ću ja biti neki veliki chef, ali zapravo crnčiš u kuhinji i to je jako težak posao, ali mi je kuhanje omiljeni hobi i s tim mojim nenormalnim poslom sam višedoma nego moja žena koja ima normalan posao tako da je uglavnom kuhanje na meni'', otkrio je Tolja.



Sve će manje biti vremena za kuhanje jer se vraćaju koncerti.



''Ja to još uvijek ne vjerujem, ja i bend smo sad počeli ''Dok ne dođemo na tonsku probu, ne vjerujemo da će se održat!'', ali da, šesti mjesec je krenuo luđački. divljački zahvaljujući potporama iz akcije ''Jer svirati se mora!'''', govori.



Jedan od preduvjeta povratka u normalu je cijepljenje.



''Ja sam muzičar koji se ne razumije u medicinu i jedino što mi preostaje je vjerovati znanosti i medicinarima i mislim da je cjepivo u povijesti se pokazalo kao jedini izlaz i ja sam rekao ''Ako je to jedini izlaz, cijepi me u obadvije ruke i noge'' , samo da se vratimo u normalnu jer stvarno nam je dosta više ovoga'', kaže.



Uz samostalne koncerte, veseli se i onima gdje će snage udružiti s Mijom Dimšić. Nakon dueta ''Sva blaga ovog svijeta'' rodilo se prijateljstvo.



''Ja sam rekao da je najveće blago te pjesme što smo stvarno postali super frendovi i u njoj sam pronašao frendicu za cijeli život'', kaže.



Marko je spreman za koncerte, a s obzirom na brojne upite oko mjera i pravila ponašanja, sve je razjasnio.



''Nećete trebati imati maske, bit ćete dovoljno udaljeni, sjedit ćete, tako da se ljudi ne boje, nek nabave ulaznice i nek nam s prodruže da se vratimo tom normalnom životu i da se vratimo muzici koja liječi i koja nam je tako falila puno'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.