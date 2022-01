Ljubavna romansa Petra Graše i Hane Huljić dobila je svoj nastavak. Nakon što je par potvrdio vezu, stigle su vijesti da im stiže i prinova. Hana i Grašo postat će roditelji prije ljeta, a rade i na pripremi vjenčanja koje bi se trebalo održati sredinom veljače. Kuma će biti pjevačica Domenica, a najpoznatija splitska babica spremna je za dolazak slavne bebice.

''Uopće u glavi nisam jak toliko, ja mislim da sam srcem puno jači tako da kad se glava moja i srce bore, uvijek srce pobijedi'', rekao je Grašo jednom prilikom.



Da Grašo ima srce za vodiča sasvim je jasno jer teško da bi ijedna glava smislila takav ljubavni vrtuljak kakav proživljava naš poznati glazbenik. Grašo i Hana nakon nekoliko mjeseci romanse, otkrili su, postat će roditelji.



Hana je navodno u blaženom stanju već tri mjeseca pa prinova dolazi pred ljeto. Održi li se obećanje Grašina oca, Hanu će poroditi najpoznatija splitska babica Bosiljka Bulović. Naime, ova neustrašiva primalja i Petrov otac Zoran veliki su prijatelji.



"On je obećao meni kad bude prinova u Petra Graše da će biti ovde sa mnom. S obzirom da je Grašo u familiji fantastičan i bio je u školi savršen. I s obzirom Huljići su opet vanserijski bila bi šteta da nema te dice koja garantiraju vanserijsku seriju'', izjavila je Bosiljka Bulović iz udruga "Beba Eva".



Kći našeg najplodonosnijeg glazbenika Tončija Huljića i dalje je prilično tajnovita na temu ljubavi, no da joj je Grašo itekako blizak srcu dalo se naslutiti još 2016. kad su objavili zajednički singl Srce za vodiča.



''Idol mi je jer sam ipak odrasla uz njegove pjesme, bila sam jako mala, imala sam 5,6 godina, mislim da svako dijete u tim godinama ima nekog idola, a pogotovo kad vam se pojavi u kući, onda je to meni bilo wooow'', rekla je jednom prilikom.

Gdje ima dima ima i vatre, pa ako je vjerovati kuloarskim šuškanjima, par će imati čak dva vjenčanja. Jedno veliko za prijatelje i rodbinu, a već sredinom veljače manju intimnu ceremoniju. Ono što je sigurno je to da će kuma biti Hanina najbolja prijateljica pjevačica Domenica.



"Meni je zapravo smiješno što me svi već zovu kuma, evo mogu ti sad reć da jednog dana kad bude naravno da jesam - ali kad bude, ako bude, šta bude haha. "Znam da ni ona ne bi sigurno pričala o meni tako da neću ni ja o njoj haha to mi je prirodno jer takve smo nekako privatno, a i pogotovo poslovnog dijela. Meni je najbitnije da je ona sretna, a ako je ona sretna ja sam još sretnija'', rekla je nedavno Domenica.



Vijest da je Grašo ponovno zaljubljen do ušiju i sretan poput dječaka brzo se proširila među njegovim kolegama glazbenicima. Jole je obiteljski prijatelj Huljića pa je među prvima znao za ovu ljubavnu priču.



''Ja bi to nazvao neki prirodni slijed oni su kompaktni, vole se, čak su i u glazbi, imaju isti stil humora, cinizma odlično se nadopunjuju i vidim da su sretni'', rekao je Jole jednom prilikom.

I Hana i Grašo vješto kriju svoj privatni život. Upravo zato još je slađe zaviriti u njihovo dvorište, a tamo očito nema vremena za prazan hod. Uz trudnoću i pripremu vjenčanja, Hana će uskoro objaviti novi singl, a Grašo se priprema za koncert u rasprodanoj zagrebačkoj areni.



''Ja sam nekako naučio da s obzirom da dosta skrivam svoj privatni život, naučio sam da je pozornost medija tim veća. Ali moram bit iskren da me pomalo iznenadila kreativnost određenih medija u smišljanju raznih i raznolikih oblika ničega, zapravo. Mi živimo svoj život i bitno je da su ljudi oko nas zadovoljni i da su svi mirni ali i zadovoljni'', zaključio je Grašo.

Sretnom paru želimo mnogo sreće i ljubavi.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Popularna manekenka i supruga nogometaša izgubila život u stravičnoj nesreći, imala je samo 27 godina +22

Sićušni bikini domaće ljepotice otkrio je svu njezinu raskoš, na vrući prizor reagirao je i njezin zaručnik! +26