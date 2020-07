Srce Nede Ukraden više nije slobodno. No osim muškarca koji je zarobio njezino srce, poznata Imoćanka uhvatila je i jednog znatno mlađeg. Njegovo ime je Luka Basi. S najseksi bakom Balkana pjesmom poručuje da za dobar provod nisu važni ni Dubai ni Hawaii. Bi li pak Neda u stvarnom životu ljubila znatno mlađeg od sebe, otkrila je našoj Anji Beneti.

Nisu samo oko nje, već su zaljubljene i oči Nede Ukraden. Srce najseksi bake Balkana, otvoreno nam priznaje, pogodila je Amorova strelica.

"Eh, ja sam zaljubljena. U koga? Pa taman posla da vam kažem. Pa nisam ja monetizovala svoju ljubav. Nema govora o tome. Polako. Znat će se'', kaže Neda.

Ono što znamo je da je Neda uhvatila i jednog mnogo mlađeg. I to zgodnog i šarmantnog Slovenca. Ipak, ovdje je riječ tek o novoj glazbenoj suradnji. Duet "Ni Dubai ni Hawaii" snimila je s mladim slovenskim kolegom Lukom Basijem. "Mlađe je slađe" - ipak nije njezin moto u stvarnom životu.

"Ja pravo da vam kažem ne bih voljela da budem u nekoj vezi mama , da imam osjećaj kao da sam mu mama. To nikako ne bih voljela. Ja želim biti obožavana , da budem nečija kraljica, da budem netko koga će da drži na dlanu kao malo vode, kao svoju princezu , i ja njega također. A ako ne može goodbye, goodbye...", iskrena je Neda.

Jedna od najvećih zvijezda bivše države ipak prizaje da je u prošlosti zbog ljubavi radila svakakve gluposti...

"Putovala, dokazivala, prekidala koncerte, odlazila,ostavljala prijatelje , odrekla se nekih dragih ljudi, nekih dragih stvari, ne ne. To kad čovjek odraste i shvati da su to velike greške, čim krenete da se morate nečeg odricati , da morate odustajati od ovog od onog , tu nema govora o ljubavi, to je budalaština. Doviđenja, tu nema ljubavi, tražite novu vezu.", njezin je savjet.

S godinama je možda promijenila stav o ljubavnim odnosima, no nije onaj o dobrom provodu. Oduvijek je znala da dobar tulum čini isključivo dobro društvo. To je misao vodilja i njezine nove pjesme:

''Prava fešta je samo s našim ljudima, na našem tlu, s našom glazbom, s našim pjesmama , i to je onda prava fešta.", zaključila je.

Zbog dobre fešte Nedi problem ne predstavlja u svojim štiklama zakoračiti i na seosko imanje. Nije joj važno ni to što je slovenski kolega na tulum u videospotu stigao, ne u luksuznom automobilu, već na traktoru.

"Jedanput me je rođak jedan vozio , prevrnuli smo se sa traktorom i ja i baba i sve što se vozilo, pošto je on malo oštrije ušao u krivinu. ", prepričava.

Rođena Imoćanka rado se sjeća i anegdote s početka svoje karijere, kad je na jednu gažu putovala novim automobilom, a na kraju završila u kabini jednog kamiondžije....

''Tek kupila, registrirala i pošla na koncert. Vozim i op, op, op, ugasi se. Jedva za nekim kamiondžijom do neke pumpe, i čovjek me primi u kabinu, mrkla noć, Bosna, 1 ujutro, ja očajna plačem, nemam telefon , a čovjek: a jesi li ti to bona Nedo?! Ja kažem jesam, pa đe ćeš ti sa mnom u kabinu, jadna ti majka!", prisjetila se Neda koja 16. kolovoza slavi slavi svoj 70. rođendan. I, naravno, planira feštu za pamćenje...

"To se mora zalit, ne slavi se svaki dan ovakav jubilej.", zaključila je.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.

