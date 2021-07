Jedna od naših najboljih glumica Nina Violić uživa u aplauzu prepunog gledališta, kojim već večerima ispraća publika Dubrovačkih ljetnih igara. Crvenokosu ljepoticu zovu Sophijom Loren hrvatskoga glumišta. Gode li joj te usporedbe te zašto se najradije kupa gola, otkrila je za IN magazin.

Diva hrvatskog glumišta, koju krasi raskošna ljepota i ogroman glumački talent, svakoj ulozi daje se od glave do pete. Takav je bio slučaj i u Hamletu Paola Magellija, za koji se na Dubrovačkim ljetnim igrama tražila karta više.

''Mogu reći da sam baš ponosna zbog predstave'', iskreno je rekla glumica.

Malo je poznato kako je na Ljetnim igrama odigrala i svoju prvu profesionalnu ulogu.

Danas su iza nje brojne sjajne uloge, zbog čega je dramsku prvakinju zagrebačkog HNK-a veliki ljubitelj kazališta Josip Tešija prozvao Sophijom Loren hrvatskoga glumišta. Usporedba je to koja Nini jako godi.

''Sophia je sve luđa, ona baš predivno stari'', komentirala je Nina.

Cijelu svoju karijeru, osim izvanrednim glumačkim ostvarenjima, Nina nas oduševljava i jedinstvenim stilom. Osobito je veseli vidjeti žene koje se i u sedamdesetima igraju s modom.

''Baš vidiš da je to proživljen predivan život ili neki život sa smislom, to mi je predivno vidjeti kod žena'', kaže glumica, a evo i kako provodi ljeto.

''Pa, meni je ljeto more. Gdje nema nikoga, ja se kupam gola, plivam, ronim. I to mi je ljeto. Nudist sam oduvijek i nekako mi se čini da je normalno kupati se gol, a za to trebaš imati svoja tajna mjesta, na našoj obali i otocima ona još uvijek postoje i nadam se da neće nikad nestati'', kaže.

Na tajnim lokacijama uživa u društvu svojega životnog suputnika, poznatog glumca Filipa Šovagovića. Par je dugo skrivao svoju vezu.

''Čuvamo to na neki način za sebe. Kad nešto i objavim, onda to bude neka gluparija, uvijek gledam kad nešto objavim da to ne bude neki hit da može biti podijeljeno posvuda'', otkrila je Nina, a cijeli razgovor s glumicom pogledajte u videu!

