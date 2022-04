Sonja Kovač je za In Magazin ispričala sve o zarukama, a osvrnula se i na to kako su se ona i Goran Mandić upoznali te planiraju li obitelj.

Influencerica i bivša glumica Sonja Kovač nedavno se zaručila za Gorana Mandića, koji ju je iznenadio romantičnom prosidbom na Maldivima, a pred kamerama In Magazina je ispričala što se sve promijenilo u njezinu životu otkako je postala zaručena žena.

"Zapravo ništa se nije promijenilo. Samo nosim prekrasni prsten koji je simbol naše ljubavi. I to je to. Znaš ono kad si deset godina s nekim...", priča Sonja.

"Ja sam zapravo znala da će se to jednoga dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo. Ja sam taj tip osobe koja nikada nisam zamišljala to, nisam taj tip cure kojoj treba ta potvrda. Bitna mi je ljubav, da smo si kompatibilni", kaže Sonja.

Na pitanje je li Goran sve isplanirao bez da je ona znala, odmah je odgovorila - Sve!

"Rekao mi je poslije toga da je to planirao već godinu dana. Čak mi je ukrao jedan prsten iz moje sobe, nije ih htio više uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina", kaže naša influencerica.

"Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene", dodala je. Istaknula je i kako nemaju još viziju kada će biti vjenčanje. "Čekaj malo, tek sam se zaručila, daj me pusti malo da uživam u tome", nasmijala se Sonja našem Davoru Gariću, koji je komentirao da neće valjda sada čekati tri godine.

"Pa zašto ne? Da li ti ja izgledam kao cura koja se drži nekih kovencionalnih pravila? Ne! To Sonja nije. Poznavajući mene, ja se nadam da će biti za deset godina", rekla je kroz smijeh.

Sonju i Gorana spojio je poker.

"To je bilo davno, davno, još dok sam ja igrala poker. Danas bi uspjela nekoga pobijediti u toj igri, ali to se treba vježbati. To je matematika, to je puno psihologije, statistike puno i blefiranja. U braku blefiranja nema jer te netko predobro zna. Sve karte su otvorene", iskrena je bila Sonja.

Na kraju intervjua komentirala je cipele o kojima bruje njezine društvene mreže i koje je imala tijekom intervjua, a Davor Garić ju je na kraju pitao i kada će beba.

"To je nepristojno pitanje, ali moram sada to reći tebi i svima koji nepristojno postavljaju ta pitanja. Ja se na to ne ljutim. Svaka žena i svaki par može odlučiti o tome kada su spremni. Neki su spremni s 20, neki s 30, a neki ni s 40 nisu. Svatko se želi ostvariti na neki način. Netko se ne mora ostvariti možda profesionalno pa prvo dobije dijete, a onda izgradi karijeru. Svatko ima svoje prioritete i bit će kad Bog da", zaključila je.

