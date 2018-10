Mnogi ne znaju da je PR stručnjakinja i poduzetnica Snježana Mehun i skiperica pa sama upravlja brodovima, lomeći valove. Za kormilom luksuzne jahte od 2 milijuna eura pokazala je da se i žene lako snalaze u ovom poslu.

Snježana Mehun našem je Davoru Gariću otkrila da je svoja dva broda prodala zato što muškarci nisu mogli podnijeti činjenicu da jedna dama ima brod i zna njime upravljati, a mnogi nisu ni znali da je ova PR stručnjakinja i poduzetnica i skiperica te da sama upravlja brodovima.

Za kormilom luksuzne jahte od 2 milijuna eura pokazala je da se i žene lako snalaze u tipično muškom poslu. Samostalno upravlja brodom do 15 metara.

''Ljubav prema moru datira za to što sam ja rodom iz Karlobaga. Meni je more sve. Ne mora biti ovakva ljepotica, može biti i čamčić, bilo šta, bitno je da pluta po moru'', rekla nam je Snježana.

Dodala je da joj je najgore bilo ploviti po buri.



''Po buri! Bura je najopasniji vjetar na Jadranu i to je definitivno katastrofa. Ali ako nemaš izbora pa se jednostavno moraš pomakanuti, onda to radiš. Po buri ne ploviš'', zaključuje poduzetnica.

PR stručnjakinja i poduzetnica Snježana Mehun i Davor Garić (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Iz lepeze svojih javnih i skrivenih talenata PR stručnjakinja i poduzetnica Snježana Mehun izvadila je još jedan. Vješto upravlja ovim luksuznim katamaranom, čiji iznos teško možemo i zamisliti.''Radi se o modelu vrijednosti oko 2 milijuna eura bez PDV-a, njegova glavna odlika je to što pruža potpuni komfor za deset putnika plus dva člana posade. Dužine 20 metara, širine 10 metara'', govori nam Darko Obradović.

Snježana nam je otkrila i kako je muškarci vide u poslu skiperice.



''Muški skiperi kad vide mene i ako je jako puno frajera na brodu, onda im to nikako nije simpatično ni drago. Onda me pokušavaju preplašiti ili napraviti neku gadariju, da ja sad ostanem paf i šta ćeš sad. Nekako je i dalje to muški posao i ja se slažem s time'', zaključuje.



Kao da ova ljepotica nije dovoljno lijepa, na brodu su nam se prije revije u Sukošanu pridružile i poznate ljepotice Jelena Katarina Kapa, Vedrana Linardić. Pred naše su kamere stale bez trunke šminke.



Ploveći na morskim valovima, Snježana provodi svako ljeto, no s godinama ipak sve manje jer je prodala svoja dva broda.

''Za to ti treba ekipa koja kuži brodove, koja kuži taj koncept, taj lifestyle. Brod je bio moja velika ljubav, jedna od najvećih ali jednostavno kad sam se rastala prije četiri godine, sam odlučila prodati brod jer to nije imalo nikakvog smisla. Muškarcima je to totalno rez! ''Čekaj, stani, imaš brod?'' To još prihvate, ima brod, ko zna šta još ima...ali ''Voziš brod? Ma dobro, čujemo se!''...Hahaha...blok na whatssappu, na svemu, kome to treba, kako ću se ja s njom nadmetati'', iskreno nam je priznala za kraj.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

