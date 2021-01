U novom nastavku svojeg videobloga Snježana Mehun nas vodi na fotosession u Beč. Nije joj bio problem ni pokazati kako izgleda bez šminke. Ovih je dana proslavila 50. rođendan i dokazala da su godine za nju potpuno nevažna stavka. Što je poželjela od svojeg partnera Franza, otkrila je našem Davoru Gariću.

"Ja mislim da mene ekipa najviše voli vidjeti bez šminke", istaknula je pr stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Snježana Mehun.

Iako Snježana preferira prirodni look, za današnji zadatak glamurozni make-up je must have. Naime, uskočit će u ulogu fotomodela. Kako bi izgledala besprijekorno, pomaže joj cijeli tim stručnjaka.

"Ok, ekipa sad sam ja kao Kim Kardashian. A svi volimo biti Kim Kardashian, ali se možemo lagati da ne volimo. I mogu vam reći da je dobar osjećaj. To neće dugo potrajati jer ću ići prati suđe, ali Bože moj, bar sad da uživam u trenutku", rekla je pr stručnjakinja.

Snježana je uskočila u komade iz posljednje kolekcije svojeg brenda Duschess i ispred fotoaparata zablistala poput pravog modela. Objasnila je zašto se ona sama našla u ulozi modela.

"Zato što žene koji su naši kupci moraju vidjeti kako to izgleda na stvarnoj osobi, ne na savršenoj manekenki koja ima savršene proporcije", istaknula je Mehun.

Iako je damama nepristojno otkrivati godine, Snježana se neće naljutiti ako otkrijemo da je prije nekoliko dana proslavila svoj 50. rođendan. Iako joj rođendan pada na Badnjak, pa je prijatelji i obitelj zasipaju poklonima, ipak je ona ta koja više voli darivati druge.

"Svi ljudi oko mene kad su sretni i kad njih mogu usrećiti s poklonima, ta sreća na njihovim licima, to me čini najviše sretnom. Ne usrećuje me do besvijesti kad se meni tako nešto lijepo dogodi, koliko kad vidim da su svi oni oko mene sretni, zato ću se koncentrirati na to da njima poklonim neke lijepe stvari", ispričala je Snježana.

Nakon modnog fotosessiona Snježanu je dočekao malo manje glamurozan zadatak. S majstorima renovira stan u Beču, u kojem živi sa svojim partnerom Franzom.

"Dosta toga sam donijela iz Hrvatske, kao što su antikviteti. Naravno, na Britancu su uvijek najljepši antikviteti. Trudimo se to sve skupa napraviti najljepše što je moguće. Franz mi je dao otvorene ruke", rekla je vlasnica modnog brenda.

Voli Snježana imati stvari pod kontrolom pa često kaže kako najviše voli biti sama svoj šef. Saznali smo kakva je kakva je kada šefuje drugima.

"Kao šefica sam mrkva i batina. Dobra sam, pristojna sam, a onda baš potegnem, budem onako.... Ne vičem, ok moj sin bi rekao da nekad i vičem", ispričala je.

Nakon radnog prosinca, ipak je zaslužila malo odmora. Prvi put nakon dužeg vremena blagdane će provesti s obitelji u Hrvatskoj.

"Pa to prvi put nakon, što bi moj sin rekao, on to broji, više od 10 godina. Jer sam blagdane uvijek voljela provoditi negdje na egzotičnim lokacijama, mislim da je to nešto što se ne da s ničim drugim zamijeniti, da onako na Božić i na Novu godinu sjedneš u toplo more", rekla je Mehun.

Od egzotičnih krajeva ove godine ništa, pa poklone otvara u Zagrebu. Evo što je najviše može razveseliti.

"Pa mislim da kod žena ne možete fulati s cipelama. Cipele su uvijek super poklon. Torba, krzno neko. Nakit, prsten neki recimo, to bi bilo super", kaže Snježana.

Možda upravo dijamantni prsten uskoro zablista na njezinoj ruci.

