U novom nastavku svojeg videobloga Snježana Mehun i njezin ljubavni partner Franz uskočili su u novu ulogu. Naime, postali su modeli na snimanju reklame za luksuzni brod te su uživali u VIP tretmanu poput pravih svjetskih zvijezda. Limuzina, vrhunski chef, skupocjeni brod i šampanjac. Kako je izgledao njihov dan na raskošnom brodu i kakvim je poklonom Franz iznenadio Snježanu, zna naš Davor Garić.

Snježana i Franz danas uživaju u pravom VIP tretmanu, u kakvom uživaju najveće svjetske zvijezde. Čaša šampanjca za dobrodošlicu i uzbudljiva avantura na morskim valovima može započeti. Ovog puta uskočili su u ulogu modela.

"Zavisi kako vas sreća pogodi, mene je pogodilo da volim brodove, da sam stalno okružena brodovima i s poslovima koji su vezani za brodove. Danas snimamo reklamu za njemačko i austrijsko tržište, naravno i hrvatsko, za jednu charter agenciju koja se bavi luksuznim putovanjima, luksuznim brodovima", otkrila nam je Snježana.

Naime, Snježana i Franz dobili su priliku za potrebe videokampanje odglumiti same sebe, pa im to nije teško palo. Dan će provesti na ovom luksuznom katamaranu.

"Dugačak je nekakvih 40 stopa, to je jedno 11-12 metara ili 12-13 zapravo. Muškarci će to bolje znati izračunati, neću se u to petljati koliko je dugačak i to, ali je širok. Širok je još jedno 6-7 metara, samim time ima četiri kabine i vrlo je luksuzan", objasnila je Snježana.

Ovaj ljubavno-jahtaški par itekako je naviknut na luksuz na različitim brodovima, jahtama i gliserima pa dobro znaju uživati na tim morskim ljepoticama.

"Imate veliko sunčalište, veliku kuhinju iza mene, ali ja danas neću kuhat jer imamo kuhara. Kuhara koji vodi jedan od najluksuznijih cateringa u Njemačkoj", pohvalila se.

Najčešće pitanje s kojim se Snježana susreće, budući da ljubi jahtaša, a i radi kao PR stručnjakinja za kompaniju koja se bavi brodovima, jest ''Koliko stoji jedan takav luksuzni brod?''.

"Naravno, sve uvijek zanima cijena broda. Rekli bi da je ovo u kategoriji brodova koje inače Franz ima u ponudi, jedna od skromnijih varijanti, oko pola milijuna eura. Sve ostalo je puno skuplje, ali u svakom slučaju odlična zamjena za, recimo, kuću na moru", zaključila je Snježana.

Jedan od zadataka na snimanju bio je i romantična večera za dvoje. Budući da su oboje veliki gurmani, taj im je dio najdraži. Ovog je puta morala uskočiti u ulogu dive koja uživa u raskošnom tretmanu na luksuznom brodu pa smo Snježanu upitali kako bi se snašla da je morala veslati u drvenom čamčiću.

"U luksuznu ulogu čovjek uđe u nekoliko sekundi, neću reći minuta jer vam doslovce treba nekoliko sekundi, a u ovu drugu ulogu malo teže uđemo. Bih li se snašla s brodom na vesla? Bih, imamo i sup, tako da i veslamo. Snašla bih se i plivajući, bitno da sam na moru", smatra Snježana.

Iako im je ovo ljeto bilo prilično radno, Snježana i Franz stigli su i uživati. Gdje drugdje nego na morskim valovima, krstareći.

"Bili smo na Hvaru, na Šolti, po Kornatima, svuda smo se pomalo motali, po Pagu i, naravno, mom rodnom Karlobagu", otkrila nam je.

Dok su na odmoru, ali i u poslu, Snježana i Franz svaki trenutak provode zajedno. Oni su spojili sve u jedno.

"Franz i ja stvarno volimo iste stvari. A sad kad izgovorim da volimo krstarenja i putovanja, zvuči malo pretenciozno, ako tko to ne bi volio. Ali sve skupa kad čovjek to poveže, skupa s poslom, možda se to nekom i ne bi svidjelo", smatra ona.

Nakon cjelodnevnog snimanja Snježanu čeka i nagrada. Iako je od svojeg Franza u najmanju ruku očekivala kakav poveći brod na poklon, ipak je dobila nešto skromniji dar - vodeni elektroskuter.

"Očekivala sam brod, vjerujem da su svi očekivali brod jer se čovjek bavi prodajom brodova, ali i ovo je odlično za početak. Jedan novi gadget", zadovoljna je Snježana.

Našalila se Snježana i sa svojim Franzom zaplivala u našem kristalno čistom moru jer, kaže, ako čovjek ne zna uživati u malim skromnim stvarima, neće znati ni u velikim.

