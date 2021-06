Snježana Mehun krajem ljeta će se udati za austrijskog jahtaša Franza Schillingera na tajnoj lokaciji, najvjerojatnije jednom hrvatskom otoku. Vjenčanica se tek šije, no njezina Duchess ljetna kolekcija već je spremna. Kampanju je snimila na atraktivnim lokacijama venecijanskih kanala, gdje je s Franzom proslavila i godišnjicu ljubavi.

Snježana Mehun upustila se u još jednu morsku avanturu. Godišnjicu veze s austrijskim jahtašem Franzom proslavila je krstareći Jadranom luksuznim katamaranom.

"Meni na neki način nije bitno s čim sam, bitno da sam na moru. Dakle, može biti i bajbut, a Bože moj, nije loše ni kad si na katamaranu. Krenuli smo iz Sukošana prema Veneciji, Franz je zamislio to kao našu godišnjicu, pa smo stali na više mjesta, kao nije jedan dan, nego više dana, tu se iskazao, kako to već biva", otkrila je Snježana.

Snježana je iskusna skiperica i žena od mora, no valovi od dva metra vrlo su izazovni.

"Iako je meni, evo moram priznat bilo slabo. Bilo mi je slabo, ipak sam ja jedna ženica, nisam baš takav pomorac, u jednom momentu nisam mogla vjerovati, ja sam tolike godine na moru, da bi meni sad moglo biti slabo i da bi mi se krenulo povraćati, jer kuham ručak", ispričala je Snježana.

A onda su sve morske tegobe nestale s ovim pogledom.

"I kad se uplovljava u Veneciju, to je veličanstveno! To je veličanstveno, svi znamo šta je Venecija, povijesno i arhitektonski gledano, ali kad se dolazi s mora, onda se pokloniš i kažeš ''Wow, šta su ti ljudi napravili još u 14. stoljeću!'' To je stvarno grandiozno", zaključila je.

Upravo je na ovoj jedinstvenoj lokaciji odlučila snimiti kampanju za nadolazeću Duchess kolekciju.

"Mi smo bili ispred crkve Sv. Marka s brodom, s katamaranom. I ne samo to, nego smo drugi dan radili snimanje kamapanje za Duchess, tako da sam ja skipera zamolila da tri sata se vrti da bsimo mi sve snimili ispred crkve Sv. Marka. I to je bio neponovljiv osjećaj. U momentu kad smo mi stvarali kolekcije i kupovali materijale je bio lockdown tako da nismo znali šta nas čeka, ali ono što smo htjeli pokazat s ovom kolekcijom - da ne odustajemo i da moda živi i da vrišti. I da vrištimo od boja", izjavila je Snježana.

Snježana bi mogla vrištati i od sreće, s obzirom na to da je zapečaćen datum njezina vjenčanja. Dugo su razmišljali kako bi vjenčanje trebalo izgledati.

"Onda smo rekli, ili nećemo raditi ništa, otići ćemo doslovce u općinu, ili ćemo napravit party. Pa smo onda zaključili da ćemo napravit party. A kad radimo party, onda ćemo napravit party odmah sad, nećemo čekat još jedan lockdown. Drago mi je da je Franz na to pristao, malo je drugačija ideja, nije tipična, ali pošto mi to radimo treći put, kod nas ne može ništa bit tipično", zaključila je.

Sudbonosno da izgovorit će vrlo brzo, a lokacija je zasad tajna.

"Izabrali smo takvu lokaciju do koje se ne može lako doći. Može se doći isključivo brodom, čak ne može ni turističkim brodom, ne može se ni taksijem, mislim može teoretski, to je jedna posebna lokacija, meni srcu jako draga", otkrila je Snježana.

A vjenčanica?

"Ja nisam tu u stresu. Ja sam rekla Tinu pa da taman ništa ne napravi, ja ću zamotati u rimsko grčkom stilu komad tkanine i stavit Duchess remen, i to će mi bit dovoljno. S obzirom da se radi o terminu koji je kraj ljeta, kad bi svi trebali izgledati super, ne opterećujem se s tim. Imala sam toliko haljina u životu, ovo naravno mora biti posebna, ali ne opterećujem se. Šije se, da", izjavila je.

Poznavajući Snježanu, nema sumnje, bit će to pravi spektakl i zabava za pamćenje.

