Poduzetnica Snježana Mehun svoj ljubavni život drži podalje od očiju javnosti. Ipak, razotkrio ju je osmijeh sreće i zadovoljstva pa nam je priznala da ponovno ljubi. Od svojeg muškarca očekuje samo da je zagrli i poljubi kad treba, no priznaje da je njezin zaigrani duh teško obuzdati.

Poduzetnica Snježana Mehun sve je zaposlenija u modnim vodama. U njezin brend odjeće vole uskočiti i predsjednica i Nives Celzijus, ali i sve dame koje imaju stav.



''Stav je sve! Možete vi imati najljepšu haljinu, ali ako nemate samopouzdanja to jednostavno ne ispadne dobro'', objašnjava nam Snježana.



I ona voli uskočiti u elegantne kreacije, no ne boji se eksperimentirati.



''Ja volim da sam sapeta, nek se vidi rad u teretani'', kaže nam.

A čini se da je Snježana našla i muškarca koji se slaže s njezinim stavom i razmišljanjem.''Aaaaah, nešto se kuha! Hoće li se skuhati ne znamo, ne znamo kako će završiti kuhanje! A čuj, sad je probna testna vožnja. Kao kad uzmeš auto pa imaš probnu vožnju'', rekla nam je Snježana.Dok se čekaju rezultati probne vožnje, evo kakav muškarac može obuzdati atraktivnu poduzetnicu.''Ajme meni, sad je 70% ljudi kad je ovo čulo odmah odustalo od mene, čim si izgovorio ''obuzdati'' znači da sam komplicirana, zahtjevna , samoživa... Ali mislim da je dovoljno da bude drag prema meni, dobar, da me zagrli kad treba i poljubi kad treba i to je to. Stvarno mi ne treba, koliko god to zvučalo kao floskula, meni stvarno ne treba ništa više'', tvrdi Snježana.Nadamo se da će u životu ove dame biti manje plača, a više osmijeha. Tko zna, možda je uskoro vidimo kako ide prema oltaru.

