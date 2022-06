Jedan od najpopularniji slovenskih mladih pjevača Luka Basi polako, ali sigurno osvaja i regiju. Baš poput Severine u pjesmi ''Gas, gas'', Luka je svoj novi videospot posvetio vozačima kamiona pa je Seve izazvao na jedan duel. Kako ovaj šarmer iz Dežele usklađuje brojne koncerte i obitelj s dvoje djece, te zašto u njegovom slovenskom srcu živi Dalmacija ispričao je Davoru Gariću za In magazin.

Dječački san da sjedne za upravljač velikog kamiona ostvario se ovom slovenskom pjevaču sve popularnijem u cijeloj regiji. Luka Basi objavio je novi videospot ''Kamiondžija''.



''Ja sam bio onaj klasični klinac, volio sam aute, motore i naravno kamione! Snimili smo pjesmu ''Kad vidim Boga uživo'' vozio sam motor, onda smo snimili pjesmu ''Taxi'' gdje sam vozio auto, evo sad je došao kamion... Bojao sam se naravno, bilo je strašno, ali imao sam predivnog instruktora, to je bilo super. Sad je ipak svaki kamion full automatic, sjediš tamo stvarno kao car'', priča Luka Basi.



Basijeva publika tekst već zna napamet, a sada je na redu Severinin potez! Naime, Luka kaže da je njezin ''Gas, gas'' u kojem također pjeva o kamiondžijama, dobio opasnu konkurenciju kao himnu svih vozača ovih grdosija.

''Jedan duet ili jedan battle...hahaha...kamiondžija VS kamiondžija...to su meni snovi da ću možda jedan dan napraviti duet sa Severinom, bilo bi mi stvarno vrlo drago, evo sad ako ona čuje Kamiondžije, možda napravimo nešto'', kaže.



Luka je već snimio duete s Lidijom Bačić, Lanom Jurčević, Markom Škugorom i Jolom. Tko mu je ostao u najdražem sjećanju?



''Pa ne možete me to pitati, tko mi je najbolji,. Svaki mi je poseban, svaki mi je drag. Sa svima sam ostao u kontaktu, to mi je vrlo bitno'', kaže.



Nakon brojnih hitova za dobar provod Luka u Sloveniji uživa status pravog zabavljača.



''Dobro, imamo ljubavne i tužne balade, to imamo jednu il dvije, onda je 20 komada stvarno za party i za ples. Ja kažem, dođeš u ponedjeljak, radiš utorak, srijeda, četvrtak...petak dođe dobra družba, dobra glazba, ja kažem da se uvijek trebamo dobro zabaviti i uživati'', kaže.

Ovaj mladi glazbenik, uz brojne koncerte, vješto kombinira i obiteljske obveze. Uz suprugu, dvoje djece i glazbu, njegov je raspored dupkom pun.



Pa evo pogledaj me, umoran sam! Ja mislim zato što se malo opustim, danas se treba malo opustit. Sve danas tako brzo ide, treba se opustit...živim od trenutka do trenutka...kad sam s klincima sam s klincima, kad sam na bini uživam na bini, uživam u glazbi'', kaže.

U rujnu će Luka središte Ljubljane pretvoriti u Dalmaciju. Evo zašto i kako!



''Ma ja mislim da u mom srcu ipak živi Dalmacija, ovu Dalmatinsku noć stvarno radimo da izgleda kao da je usred ove bine da je more, da ljudi uživaju kao da su usred mora, svake godine imam u gostima predivne pjevače iz Dalmacije, iz Hrvatske. 17.09. vraćam se ja u Križanke, Dalmatinska noć, evo ja bih pozvao sve vas koji sad gledate u Hrvatskoj, dođite u Ljubljanu u Križanke, bit će to jedna posebna i fenomenalna večer'', kaže.

Uz njegove pjesme u dalmatinskom ruhu, ali i one zabavne poput Kamiondžije, nema sumnje, plesat ćemo cijelog ljeta.

