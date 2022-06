Raskošne vjenčanice nekih slavnih Hrvatica nećemo tako lako zaboraviti, no ni poznati Hrvati na svojim vjenčanjima ništa ne prepuštaju slučaju, pa tako ni odabir odijela. Ekipa In magazina donosi listu najzgodnijih domaćih mladoženja i komentare stilista kako su izgledali Vedran Ćorluka, Andrej Kramarić, Duje Ćaleta Car, Marko Tolja, Luka Šulić i drugi dok su izgovarali sudbonosno DA.

Možda pokraj svojih prelijepih mladenki mladoženje katkad padnu u drugi plan, no to ne znači da se nisu potrudili izgledati kao s naslovnice. Bacimo oko na najbolja izdanja hrvatskih mladoženja. Niko Kranjčar oženio se 2008. Taj brak možda nije potrajao, ali Niko i danas konkurira za najzgodnijeg mladoženju.



Marko Livaja u Splitu je nedavno oženio svoju Iris.

''Predobro izgleda, rekao bih s ovom šal kragnom, to se tako stručno zove, izgleda baš moderno i naravno classy. On ima fenomenalne tetovaže tako da one proviruju ovlaš niz te rukave i to mi se jako sviđa'', govori stilist.



Rukometni reprezentativac Luka Stepančić odlučio se na jednostavan, ali upečatljiv stajling.

''Luka Stepančić je jedan visok markantan muškarac i naravno da mu to klasično odijelo jako laska, izgledao je fenomenalno. Ono što mi se strašno sviđa kod Luke su ovi detalji na bijeloj košulji. Znam da je mnogim ljudima bijela košuja samo bijela košulja, međutim on ovdje dokazuje da to nije tako. Ovi crni gumbi daju tu jednu notu da je to više classy, skupo, otmjeno'', komentar je stilista.

Duje Ćaleta Car u Dubrovniku je oženio svoju Adrijanu i iznenadio crno-bijelom kombinacijom.

''Meni je super kada muškarci kombiniraju jedan sako s različitim hlačama, to je pod broj jedan, pod broj dva svijetli sako, u ovom slučaju bijeli, je pun pogodak. Posebno se istaknuo taj njegov cvijetak u reveru koji je uskladio sa buketom od svoje drage'', komentira stilist.



Marko Tolja vjenčao se u svojem prepoznatljivom retro izdanju.



Za odijelo s daškom retra odlučio se i Luka Šulić. Markantni Filip Hrgović odlučio se za klasiku.



Vedran Ćorluka na listi je najzgodnijih nogometaša, a očito i najzgodnijih mladoženja. Andrej Kramarić sa svojom se Mijom oženio dva puta i oba puta izgledao holivudski.

''Vedran je izgledao senzacionalno, on se pobrinuo i oko nekih sitnih modnih detalja, koje možda nisu mali drugi od ovih mladoženja, on je uživo izgledao spektakularno. Kombinirao je prsluk, sako, ovdje je bijeli detalj maramica, ovdje je o bijela maramica koja izgleda baš dobro uz ovo, daje tu jednu classy notu'', kaže stilist.

