Međunarodni dan sreće obilježava se 20. ožujka pa smo istražili koliko su naše zvijezde sretne. Miroslav Škoro, Asim Ugljen, Mia Dimšić, Marko Grubnić, Lucija Lugomer i drugi otkrili su nam što je za njih sreća i s koliko bi ocijenili svoj život na skali od 1 do 10.

Kada bi vas netko pitao ''Jesi li sretan čovjek?'' što biste odgovorili? ''Sto ljudi, sto čudi'' pa za svakog od nas biti sretan znači nešto drugo, no taj osjećaj koji nas ispunjava svima nam mami osmjeh na lice.



''Svaki put kad dođem doma i vidim si obitelj, budem jako jako sretan jer mislim da imam velike sreće i sa suprugom i djecom, roditeljima, braćom, prijateljima. Ja sam jedan jako bogat i sretan čovjek jer čovjek vrijedi onoliko koliko vrijede ljudi kojima je okružen, a onda sam ja najbogatiji čovjek na svijetu'', smatra glumac Asim Ugljen.



''Uvijek su trenuci kad dijeliš radost s najbližima i uvijek se to svede na to i može biti čaša vina, neki sumrak, neka pjesma, nekad budem jako sretna kad čujem neku pjesmu koju volim na radiju. Sreću stvarno čine male stvari'', priča Mia Dimšić.



''Uspjeh neki tvog djeteta, provozao je bicikl, upisao je srednju školu sad, neki lijep trenutak s tvojom ženom. Tako te stvari me čine najviše sretnim'', kaže Filip Juričić.



''Kroz godine sam naučio da kraj sebe treba držati ljude koji te prvenstveno čine sretnim, koji dijele s tobom tu neku pozitivnu energiju, optimizam i svima savjetujem da maknu od sebe ljude koji su pesimisti, ljude koji imaju tu lošu vibru na vas'', priča Sandi Pego.



''Ja sam sretan što sam živ, ja sam sretan što sam uspio oformiti svoju obitelj, ja sam sretan što sam uspio odgojiti dvoje prekrasne djece koji su naučili razlikovati dobro od lošega, ja sam sretan što znam tebe. Ja sam sretan što sam u medijskom prostoru radio na svim televizijama u Hrvatskoj i na neki način sudjelovao u njihovom stvaranju. Ja sam sretan što sam živio u jednom ponosnom razdoblju hrvatskog bića jer puno njih je htjelo ovo što smo mi doživjeli, ali nisu doživjeli, nisu imali sreće. Sretan sam što sam iz ničega uspio napraviti puno toga'', priča Miroslav Škoro.



''Imamo tako puno razloga za biti sretan svaki dan sa malim stvarima, ne treba biti da se događa nešto veliko, da se pobijediš svaki dan, ja kad vidim svoju kćer, da nešto napravim s njom, da sam zdrav, da sam živ'', govori Pedro Soltz.



A treba li sreću naporno tražiti ili strpljivo čekati da dođe? Znalci bi rekli, sreća je u nama, samo je treba osloboditi.



''Bilo je faza u mom životu kad sam trčao za srećom, kad sam grabio, kad sam se jako trudio, i onda kad sam to sve pustio, kad sam odlučio nek stvari idu ''go with a flow'' shvatio sam da sam tad postao najsretniji'', kaže Marko Grubnić.



''Za mene je sreća zahvalnost, prvenstveno. Puno puta sam se našla u situacijama gdje sam bila jako izgubljena, nesigurna, ali sam shvatila da u trenutku kada sam uzela uzde svog života u svoje ruke, tada se pojavila i ljubav mog života i stvorilo se sve nakon toga, sve ono zdravo bih rekla'', kaže Lucija Lugomer.



''I ja se stvarno veselim svakom novom danu, svakom novom jutru, svakoj šetnji sa svojim psima, proljeću, evo sad će sve zalistat, procvjetat. Mene zaista takve stvari vesele'', priča Marko Grubnić.



''Uvijek imam topli dom gdje mogu doći, uvijek imam kome doći, uvijek će me netko dočekati toplog zagrljaja i za mene osobno je to postala najveća i najiskrenija sreća'', kaže Lucija Lugomer.



Sreću je teško izmjeriti i pretočiti u riječi, no ipak smo naše zvijezde upitali koliko su sretne na skali od 1 do 10.



''12, stvarno. Ja sam se rodio s toliko sreće u životu, da to nije normalno, ali uopće se sad ne šalim'', kaže asim Ugljen.



''Dao bih si ocjenu 10 prvenstveno iz tog razloga što sam zdrav, to je ono što ti daje neopisivu sreću danas u ovo vrijeme i svima želim samo da su zdravi i da im to bude primarni cilj u životu'', govori Sandi Pego.



''Ja mislim da je moj život uvijek 10. ja stvarno mislim da imam najbolji život na svijetu i mislim da bi svatko trebao misliti za sebe da ima najbolji život na svijetu i onda bi mu možda svemir potvrdio to uvjerenje'', kaže Mia Dimšić.



''Osobno mislim da smo svi mi krojači i kovači svoje sudbine, ali i sreće, tako da treba pronalaziti puteve i pronalaziti tu sreću negdje uz put kroz život, mislim da je to sastavni dio života. Ljudi zaista zaslužuju biti sretni'', kaže Marko Grubnić.



''Tako da sve kreće iz nas, tako da, ako želiš biti sretan - budi. To mi je jedna od najdražih rečenica koje sam čula. Tako jednostavno!

Stvarno je zapravo prejednostavno, ali mi ljudi volimo komplicirati'', kaže Mia Dimšić.

Zato, ne komplicirajte, nego odlučite da ćete biti sretni i budite!

