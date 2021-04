Dino Rađa i Petar Grašo kumovi su i prijatelji već desetljećima, jednako kao Mladen Grdović i Duško Lokin. U svojeg prijatelja Marka Grubnića Maja Šuput ima toliko povjerenja da on raspolaže njezinom kreditnom karticom.

Iako javne svađe, prozivanja, podbadanja, ratove i obračune zvijezda na društvenim mrežama i u medijima showbizz konzumenti jednostavno obožavaju, na estradi postoji i ona druga priča - neraskidiva prijateljstva. Jedno od najdugovječnijih je spoj Grubnić - Šuput. Nakon 15 godina poslovno-prijateljske suradnje taj je par gotovo nemoguće posvađati.

''Morate znati kako Marko sa mnom barata! On mene ne pita smije li nešto kupiti. On raspolaže mojom karticom. Njemu ti je to sjajno! On meni dođe: 'Ovo su ti nove čizme.' Ali ne trebaju mi! 'Trebaju ti! Kužiš?' I zato ta ljubav ide. Da ja nemam ništa, on bi vjerojatno bio ljut da meni ne može kupiti cipele. Ne znam kako bi to završilo, tako da je ova simbioza s lovom i Markom dosta dobra kombinacija.'', otkrila je Maja Šuput jednom prilikom.

Prijatelji Dino Rađa i Petar Grašo prošli su sito i rešeto. Grašo je Rađi bio kum na vjenčanju, a naš je proslavljeni košarkaš pomogao svojem prijatelju glazbeniku da ''Nisam više ja sa njom'' postane veliki hit. ''Moj mlađi brat i ja u stvaranju 'Nisan više ja sa njon'.

Prvi i posljednji izlet u pjevačke vode!'' Napisao je nedavno Rađa, a Grašo se prisjetio i trača koji ih je tada pratio.



Otkako ih je ''Ples sa zvijezdama'' spojio i doveo čak do finala, Ivan Šarić i Slavko Sobin, uz nezaboravno plesno iskustvo, dobili su i dobrog prijatelja. Prijateljstvo već desetljećima njeguju i Mladen Grdović i Duško Lokin. Budući da su obojica temperamentni Dalmatinci, bude tu i pokoja svađa, no sve se izgladi uz dobru spizu. Svoju je vjernost Lokinu Grdović nedavno pokazao i ovom majicom.



Luka Nižetić i glumica Nataša Janjić često na društvenim mrežama pokazuju da su najbolji prijatelji. Zajedno se i smiju i plaču, a Nataša je jednom napisala: ''Kad shvatiš s kim želiš provesti ostatak života, želiš da ostatak života počne što prije'' - uz fotografiju na kojoj se odmara s Lukom.

Otkad su obje poharale domaće top-ljestvice, rodilo se prijateljstvo i između ovih dviju uspješnih glazbenica. ''Domenica mi je jedina prijateljica s estrade koju smatram baš pravom, pravom prijateljicom, kojoj govorim sve, tako da ako mi želi uništiti karijeru, može istog trena!'' našalila se jednom Mia Dimšić.



''Nekako sam se s njom baš povezala, zbližile smo se dosta, poslovno i privatno tako da mislim da smo baš dobar tandem'', slaže se i Domenica.



Dok neka prijateljstva pod okriljem reflektora i bliceva fotoaparata brzo planu, čini se da će se nebo zaista morati opasno urotiti da rastavi ove prijatelje.

