Slavne Hrvatice, junakinje naše sljedeće priče, složne su u jednom - otkako su postale majke, njihovoj sreći nema kraja. Iva Jerković, Iva Šarić, Korana Gvozdić i Franka Batelić predvode listu najljepših domaćih mama, a nama su otkrile da usprkos neprospavanim noćima ne skidaju osmijeh s lica.

Tko ne zna, teško bi povjerovao da je ova ljepotica majka trojice sinova. Carlos, Leon i Adrian tri su mamine najveće sreće. Bivša manekenka Iva Šarić palila je i žarila modnim pistama, a danas pred fotoobjektiv stane tek u posebnim prigodama. Ipak, titulu najljepše hrvatske mame teško da će joj itko oduzeti.



''Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ne znam kako to opisati, moja su se djeca tome jako veselila, ali iznenadili su me time kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo. Iskreno, malo sam se čak i bojala, ali jako smo dobar tim'', otkriva Iva.



Komplimentima obasipaju još jednu bivšu manekenku, sada vlasnicu salona za ljepotu. Iva Jerković kćerkicu Rinu Ami rodila je početkom prošle godine. Kako godine idu, ona je sve ljepša, prpošnija i mlađa.



''A nije, mislim da sam samo sretna. U biti, kad dugo nešto čekaš pa se dogodi, to je neki tijek koji je normalan, kod nekog ranije, kod nekog kasnije, kod mene malo kasnije. To je potpuna sreća. Ispunjena sam i samo mogu reći da se osjećam čarobno'', zaključila je jednom prilikom.



Otkad se u život Maje Šuput uselio njezin mali čupavac, ona jednostavno blista. Komplimenti da joj je majčinstvo donijelo najljepši mogući modni dodatak - neodoljivi osmijeh na licu, stižu svaki dan.



''Znači, meni ti je do te mjere toliko prirodno to došlo, to majčinstvo, da imam osjećaj kao da sam ih imala već sedam. Jednostavno mi ide! Ne znam kako da ti to objasnim, prirodno mi je. Nisam nikad prije bila s bebama niti sam u životu nekom presvukla pelenu. Eto, nekako mi je sjelo i samo se brinem da mi to dijete ne ugušimo od poljubaca'', rekla je nedavno.

Osmijeh voditeljice Korane Gvozdić razoružat će i najhladnije, a razlog je njezine sreće i dvoipolmjesečni Oliver. Ponosne roditelje najčešće pitaju na koga je njihov nasljednik.



''Dobro pitanje! Dobro pitanje! Miran je, dobar je, pametan... Vjerojatno je na mene više. Vizualno... pa ni meni ni njemu ne sliči zasad. Vjerojatno nije naše'', šale se Korana i Ivan Šarić.



Franka Batelić već se naslušala komplimenata na račun svoje ljepote, a otkad je i majka malenog Viktora, oni su još češći.



''Vidi li tko ove podočnjake od nespavanja? Prije smo se šalili da moram imati naočale jer ne vidim od sunca, inače bih ja bila bez njih. Trenutačno na polju spavanja nikako ne briljiram, na polju vremena sama za sebe, ali to mi sad ne treba. Uživam s malim pa se nećemo sad tu žaliti. Sve stvarno ide super, sve ide svojim tokom'', kaže Franka.



Čini se da je ovim damama majčinstvo donijelo najvažniji sastojak za dobar izgled - unutarnju sreću i zadovoljstvo.



''Ne znam, ja sam baš toliko zaljubljena u njega da ću svisnuti s uma! Gotovo! Evo, jedva čekam da ja sad vama kažem bok i da idem, pazi, mijenjat pelenu!'' Maja stvarno ne skriva koliko je sretna.

