Slavka Sobina od jučer gledamo kao Igora Šarića u seriji Drugo ime ljubavi. A zbog te uloge odlučio se za jedan neuobičajen pothvat. Na ruku je stavio tetovažu maka. Zašto se odlučio na taj korak te sve o svojoj ljubavi prema tetovažama, otkrio je našoj ekipi.

Ova tetovaža maka Slavko Sobina zauvijek će podsjećati na ulogu u seriji Drugo ime ljubavi.

''U ''Na granici sam'' imao isto tetovaže zaljepljene, tako da znam da je to malo proces i curama iz šminke i meni za sjediti i čekati. Onda sam izračunao ako ću snimati ovo 250 dana, to je 20 minuta stavljanja, 20 minuta skidanja, 40 minuta ću si uštedjeti ako stavim tu tetovažu. Dakle, nije to neka predanost poslu i da ja smatram da glumac koji ima tetovažu se treba tetovirati dapače, malo je čak, potpuno nepotrebno, ali eto meni ušteda vremena, malo ću duže spavati, a i tetovaža je vrhunska'', objasnio nam je.

Ipak, ovaj glumac, jedan od glavnih protagonista nove serije Nove TV, mora gotovo svakodnevno do šminke jer uz makov cvijet ide i Lolino ime, a taj dio glumac ipak nije zaista ovjekovječio na svojoj ruci.

''Kad mi je Martina Novaković koja je šefica sektora šminke pokazala, rekao sam to je to, to želim imati. Volim makove, prva je kao žarko crvena boja ljubavi, a ono što je super priča je mak je cvijet koji jako brzo vene, pa ono kao neka simbolika trenutka i tako, opravdao sam ja sebi to'', govori nam.

Kaže se da tko jednom napravi tetovažu, teško može stati. Slavku je tako ovo već osma koja će krasiti njegovo tijelo.

''Prva je pala prije tri godine kad mi je uginuo pas i ona je tu negdje, da to je bila prva, a onda su se kasnije nizale dosta brzo jedna za drugom, ali ovo je prva koju neću moći sakriti, tako da je prva koju ću ja primjećivati'' rekao nam je.

''Na vratu je živi. Tu, to sam na Tajlandu tetovirao, hrvatsku riječ što je dosta čudno, malo izgleda kao živil, a zapravo je uskličnik. Ruža, drugi pas, imat ću jednog dana groblje kućnih ljubimaca. Tu imam nešto, a tu imam pistačio, potpuno isto nepotrebno. Sve te tetovaže ti na sebi ne vidiš nakon nekog vremena.Toliko se navikneš i toliko i toliko ti to postane jedan normalan dio tebe, da kad budem stario neće mi nimalo smetati. Ko što mi ni moj nos s 34 ne smeta. Ja mislim da je to jedan užasno lijep i zanimljiv način izražavanja'', zaključio je.

A na njegovo izražavanje ni mama više nema prigovora.

''Ona je odustala od pokušaja, poprilično je zadovoljna sa mnom kao sinom, tako da te neke, sitna moderna ludila koja ona baš ne kuži, više ni ne pokušava skužiti'', objasnio je.

Svatko tko ima tetovažu ima neku priču iza nje. No Slavko je tu prilično jednostavan.

''Ne idem u neke dubokoumne. Recimo ova kava, to je jednostavno kava jer volim kavu i dan mi se bazira na tome kad ću sjesti i napokon popit kavicu, nisu ono ljepota je u oku zrna kave'', kaže.

Iako kaže kako je ovu tetovažu napravio zbog praktičnih razloga, za ulogu našem glumcu ništa ne bi bilo problem.

''Radi uloge bih jako daleko išao. Čak ti se neke zanimljive stvari dogode, npr. ja se bojim visine a za potrebu snimanja moram negdje stati nestane sve. Volim svoj posao i zapravo sve te neke novi izazovi i promjene neke to me jako privlači'', otkrio nam je.

A upravo ga je zato privukla i uloga Igora Šarića.

''Ovo je pravi ono mračni frajer, s čudnom povješću, koji stoji, šuti, gleda, kaže, tako da veselim se opet u jednu takvu ulogu stati'', otkrio nam je.

A mi se veselimo što ćemo već večeras nastaviti pratiti uzbudljive zaplete Igora Šarića i svih likova u seriji Drugo ime ljubavi. Napetosti neće nedostajati, a serija nas čeka večeras u 21:00 sat na Novoj TV!

