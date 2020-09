Holivudski filmaši vratili su se u Dubrovnik na snimanje još jednog blockbustera, a uloge su dobili i Goran Bogdan i Slavko Sobin. Indira je, pozirajući u kadi s tortom, proslavila 47. rođendan i otkrila da je suprug Miro ''kriv za sve''. Koje se zvijezde javno prepucavaju s hejterima, a koja će domaća glazbena legenda ovih dana postati djed, zna naš Davor Garić.

Manjak turista u Dubrovniku odlično odgovara holivudskim filmašima koji su ponovno okupirali grad. Ekipa od gotovo 200-tinjak članova snima novi nastavak znanstveno-fantastičnog filma ''Islander''. Šuška se da su uloge u filmu dobili Goran Bogdan i Slavko Sobin.

Pobjednik "Plesa sa zvijezdama" i omiljeni domaći glumac Slavko Sobin već je glumio bok uz bok s holivudskim zvijezdama poput Ramija Maleka, a sad ga očito čeka još jedna internacionalna suradnja. Sobinu i u poslu i u ljubavi cvjetaju ruže, no oko jedne je stvari ipak neodlučan.

"Imam dane kad mislim da starost trebaš doživjeti u paru, u sreći, djeca, obitelj a imam dane kada mi se neda, kad bi najrađe s ruksakom otišao na Tibet i tamo se penjao, tamo zaglavio u nekom kamenu i tako umro. Ne znam, tu sam baš ono, neodlučan sam", priznao je Slavko.

Zvijezde sve otvorenije govore o svojim manama, problemima i nesavršenostima. Pjevačica Zsa Zsa iskreno je progovorila o aknama s kojima se bori od puberteta.

"Nekako se svi i dalje skrivamo i sramimo ako imamo neki kožni problem koji je na licu, koji se ne može sakriti ikako. Ja mogu staviti tonu pudera na ovo, ali to se vidi. I što više pudera staviš, btw, to je gore, i nije zdravo jer ulazi u pore i onda se opet sve zmaže i onda se opet sve upali i nije dobro", objasnila je Zsa Zsa.

Čini se da nas zvijezde više ni ne pokušavaju zavarati da su savršene svojim besprijekornim glamuroznim izdanjima s crvenih tepiha i naslovnica. Jednako rado pokazuju najljepšu, ali i onu drugu stranu.

"Ja jedino što imam, što je baš odvratno pa to ne budem ni ovom prilikom pokazala, to su čukljevi. Evo možete možda vidjeti u čizmama, uvijek se trudim nikad ne nosit japanke da se to ne bi vidjelo, ne zato jer me sram da ljudi to znaju, ja to ističem, ali stvarno ružno zgleda", rekla nam je pjevačica Ida Prester.

"Evo, ja sam bolestan na više razina, ali ne dam se. Imam problema sam sa sobom, najviše u glavi i to rješavam, imam tetu pričalicu koja rješava sve moje probleme, hahaha", priznam nam je chef David Skoko.

Indira Levak proslavila je 47. rođendan i svojim obožavateljima otkrila da ju je suprug iznenadio tortom, baš dok se naga brčkala u pjenušavoj kupki. Na torti je ipak bilo tek 20-ak svjećica, ali moramo priznati da Indira tako dobro izgleda.

Nekon fensi kupke i šampanjca usljedilo je malo opuštenije slavlje uz teletinu ispod peke. Indira i na pragu 50. blista, a otkriva da je razlog - sreća.

"Suprug i ja stvarno uživamo u sreći, u životu, moram priznat da stvarno s ničim nismo opterećeni. Šest godina sreće, ljubavi, poštivanja, partnerstva, šta još čovjek da poželi", zaključila je Indira.

Neda Ukraden proslavila je 70. Rođendan, blista kao i uvijek, a sada nam je povjerila da postoji šansa da uplovi u bračnu luku. Prosaca na bacanje!

"Ja ću vam reći u povjerenju da ja imam jednu trajnu skoro, dugogodiš0nju bračnu ponudu, a jednu aktualnu. E pa sad, iako ja iznad svega volim slobodu, kakva sam, a možda se negdje i odlučim za tu vrstu priče , ali znate šoa, pošto sam jako mlada, život je preda mnom, tko zna, nikad se ne zna", kaže Neda.

70. rođendan proslavio je i Zlatko Pejaković. Ulazak u osmo desetljeće života slavio je u krugu obitelji, a osim rođendana, bilo je još razloga za slavlje. Njegova kći Marija uskoro će postati mama, a Zlatko prvi put ponosni djed.

Mi showbizz novinari obožavamo kad se zvijezde na društvenim mrežama prepucavaju sa svojim hejterima. Nikolina Pišek Ristović često odbrusi svojim mrziteljima i začepi usta neprimjerenim komentatorima. Nakon što je pozirala u toplesu, uz brojne pohvale, nanizali su se i hejterski komentari. Na onaj ironični ''Baš si lijep prizor kao majka!'' Nikolina je napisala: "Da, majke su poznate po tome da nemaju tijelo. Ja ga, nažalost, imam. I čak ga volim. Dobro mi služi".

Odbrusila je Nikolina, a uz zavidnu liniju može se pohvaliti i skladnim brakom. Dakle, materijala za hejt k'o u priči.

"Brak je onakav kakav bi trebao biti, kakvi brakovi obično jesu. Toleriramo se, uvažavamo se, svađamo, mmirimo se, izlazimo si u susret, tako neka životna zajednica sa svim prednostima i manama koje donosi. Sretna sam", kaže Nikolina.

Na hejterske se komentare požalila i plus size model Lucija Lugomer. Nekomu se ponovno nije svidjela njezina kilaža pa su joj poručili da se s ''takvom'' građom ne bi trebala ''tako'' odijevati.

"Da sam imala kunu za svaku ovakvu recenicu na moj račun pa danas bi imala milijarde. Ili ona 'gle kak ima lijepu facu, a tijelo katastrofa. Sreća moja pa je glava na mjestu, samopouzdanje točno gdje treba, a pare... Pare su tu da se troše. Hahahahhaha! Da vas čujem, koliko nas je koje bi trebale po drugima biti zaključane u podrumima", poručila je Lucija.

Umjesto pozdravom, ove ćemo Top minute završiti pozitivnim mislima naše glumačke dive.

"Budimo ono što jesmo. Bitno je da smo zadovoljni sa sobom i da širimo dobru energiju na druge ljude, a dobro nam je sad potrebno više nego ikad", zaključila je Mia Begović.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.