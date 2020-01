Zvijezde serije ''Drugo ime ljubavi'' Slavko Sobin i Elizabeta Brodić još uvijek sređuju dojmove sa zajedničkog putovanja. U društvu glumičine sestre i pjevača Luke Nižetića, posjetili su Jordan.

Na arapskom poluotoku, okružena Sirijom, Irakom, Izraelom i Saudijskom Arabijom, država Jordan, izniman je primjer mješavine kultura, običaja i ukusa. Naime, trag u Jordanu su kroz povijest ostavili mnogi - Babilonci, Perzijci, Egipćani, Makabejci, Neabetanci, ali i Makedonci, Romi, Turci.

''To je, to je nevjerojatno iskustvo, i to se ne da riječima opisati, to se ne da ni slikama prikazati, to je jednostavno kao da te netko izvadi iz tvog života, baci te u nešto što postoji kao ono oduvijek, i kaže ti da si malo nebitan, sve je ostalo je bitnije i lijepše od tebe i sad malo uživaj u tome'', prepričava Slavko.

Glavni grad Amman apsolutno osvaja. Ostaci drevnih građevina, poput Rimskog kazalište te Citadele, nevjerojatno kontriraju modernim dijelovima grada.

''Hektičan je, stvarno je hektičan, a kulturološki je jedan šok i za nas, ali čini mi se da i unutra njihovog svijeta su neki različiti svjetovi'', objašnjava.

Turističko žarište Amana je stari donji grad Balad. Njegovo središte je starinska tržnica i džamija kralja Husseina. A hrana je pak ono od čega je ovo društvo očekivalo nešto više:

''Nije dovoljno egzotično, da bi bilo egzotično. Taj kardamon je u svemu, sve od kave, ono kava, slatko, slano, sve ima isti okus. Stalno misliš da si nešto umočio u neki čaj'', objašnjava Sobin.

Najbolje su, kaže Slavko, jeli s beduinima. Drevni pustinjski nomadi, odnosno arpaska nomadska plemena, tek posljednjih nekoliko desetljeća naučili su izvući korist od turizma.

Mnogi beduini danas rade kao vodiči kroz pustinju ili kustosi prastarih znamenitosti. Po mnogočemu i danas daju dojam nekog drugog vremena:

''Beduini nisu u Wadi Rumu imali školu do prije koliko? Mislim da je rekao 70 godina, ali možda i manje. Nisu uopće imali školu... Ali ti njih gledaš i misliš se, zapravo šta će im obrazovanje, žive u toj pustinji, žive sigurno u nekakvom trenutku, ne razmišljaju o glupostima. Taj neki osjećaj nevjerojatno jednostavnosti u njihovom životima...Definitivno se vidi da nema toliko utjecaja zapada, nema mobitela po ulici... '', kaže Sobin.

Petra je antička ljepotica, čije su masivne strukture urezane duboko u pustinjski pijesak. Zapadnom svijetu otkrio ju je švicarski istraživač Johann Ludwig Burkhart tek 1812. godine.

''Mene fasciniraju ove stvari koje se ne znaju, kako i zašto, tko je to našao, kako je to građeno, jer to je spektakl. Prolaziš kroz jedan klanac koji je dug kilometar i 300, 400, i onda izađeš i onda je taj treasuri, u stijeni, ma jako mi fali riječi za Petru opisati'', rekao je.

Pustinja Wadi Rum, poznata i kao Dolina mjeseca, pješčano je prostranstvo u kojem su uživali, najviše zbog temperatura u ovo doba godine.

Posljednja postaja bilo je Mrtvo more - jezero koje je 10 puta slanije od oceana. Sva ova iskustva, kažu, pokazala su im što sve propuštamo i u čemu smo zaboravili uživati, ali i ono bez čega ne možemo. Slavko i Elizabeta već su se vratili uobičajenom rasporedu snimanju serije ''Drugo ime ljubavi'', na čijem setu je njihovo prijateljstvo i započelo:

''Malo drugačijim tempom nego dosad, kada čitam mislim se ''opa, dobro'', sad postaje zanimljivo. Ako išta kažem od toga pokvarit ću to što postaje zanimljivo. Ako je na početku serija bila spora, sada će biti sve samo ne to'', kažu nam.

Nakon kraće pauze, Slavko i Elizabeta, odnosno Lola i Igor, vratili su se na male ekrane, a što su nam sve ispričali, pogledajte u našem videu!

