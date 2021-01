Njihovi izlasci u javnost pomno se prate, za stajling zvijezda zaduženi su brojni stilisti, pogotovo kad je riječ o šetnji crvenim tepihom. Svaki modni odabir secira se u detalje, a titula najbolje odjevenih željno se iščekuje svake sezone. No čini se kako je većini zvijezda ta modna priča itekako naporna te bi radije dane provodili u trenirci. Nama su otkrili što najviše vole odijevati u slobodno vrijeme te koliko je pandemija promijenila njihov stil.

Nismo li se svi barem jednom pitali kako izgledaju zvijezde kad se ugase reflektori? Kad dođu kući nakon filmskih premijera, koktela, evenata, kad nema glamuroznih haljina i blještavog nakita? Pa, očito su i oni baš poput svih ostalih, jedva čekaju doći kući i opustit se na kauču u omiljenoj trenirci.

Stilleto potpetice, korzeti, teša šminka, tko im uopće može zamjeriti da jedva čekaju topli mekani komad pamuka koji je čini se postao modni imperativ ove bizarne godine. A trend slijede i naši dizajneri.

"Kao trend sezone, okrenuti se sami sebi, a nekog drugog ipresionirati", izjavili su dizajneri.

S obzirom na to koliko dugo naši poznati nisu imali priliku odijenuti se za svečani izlazak uopće nas ne bi iznenadilo kad bi ih vani ugledali u pidžami.

“Dosta često zapravo kad sam cijeli dan na setu ujutro se istuširam, uzmem čistu pidžamu i odem u njoj raditi“, ispričao je Slavko Sobin.

“Obožavam pidžame, imam ih najviše u ormaru, ali mislim da se to ipak neće dogoditi“, otkrila je Domenica Žuvela.

“Lagano se ni ne sjećam osjećaja kako je biti stisnut u trapericama. Daj Bože, da ovo sve popusti što prije, ali bit će mi teško se priviknuti na druge odjevne kombinacije osim trenirke“, istaknuo je Luka Nižetić.

No, osim trenirki i pidžama covid godina iznjedrila je još neke zanimljive kombinacije, pa se posteljina pretvorila u haut coture haljine. Po prvi smo puta tako zavirili u domove naši poznatih i gledali prvu online modnu reviju. A dizajneri su se bacili na šivanje nekih posve nezamislivih stvari, poput bluze za online sastanke.



No s obzirom na to koliko dugo nismo vidjeli poznate u glamuroznim izdanjima, a sve nam se čini da uskoro ni nećemo, slutimo kako će kućna modna izdanja postati najomraženiji izbor kad je moda u pitanju. Jer svima nam već pomalo nedostajem ustat s kauča, sredit se i zablistat u večernjem izlasku. Bio to crveni tepih ili večera s prijateljima.

