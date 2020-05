Velikih 20 godina je iza nas! Naime, upravo na današnji dan, prije točno dva desetljeća, Nova TV je započela s emitiranjem programa. Svih ovih godina trudili smo se donijeti vam provjerene informacije, uveseljavati vas, ali i osluškivati vaše želje. Početaka svoje televizijske karijere prisjetili su se voditelji Dnevnika Marija Miholjek i Petar Pereža, ali i omiljeno glumačko te voditeljsko lice Igor Mešin. Što su sve otkrili, zna Jelena Prpoš.

Nova TV je poznata po nizu uspješnih serija. Prisjetimo se samo serija poput "Najbolje godine", "Larina izbora", "Zore Dubrovačke", "Stelle", "Kud puklo da puklo", "Na granici". A generacije su odrasle i uz "Našu malu kliniku".

Na vrijeme snimanja i emitiranja prvog hrvatskog sitcoma "Naše male klinike", jedan od ključnih aktera, glumac Igor Mešin, gleda s osmijehom na licu. Ovi zabavni trenuci ujedno su bili njegovi početci na Novoj TV. Televiziji koja je s vama velikih 20 godina.



"Jest da je bilo davno. Tu se skupila jedna divna ekipa. Bili smo mladi, puni energije i to se vidi i u seriji", prisjetio se Igor Mešin.



Nova TV je u 20 godina emitirala gotovo 300 zabavnih emisija, a ovaj glumac našao se u ulozi voditelja u brojnim hit projektima poput "Ne zaboravi stihove", "Tvoje lice zvuči poznato", "Supertalent", "Ljepotice i genijalci", a okušao se i kao kandidat showa "Celebrity Masterchef".



"Prije 20 godina sam izašao s akadremije, nisam se vidio kao voditelj, ali sad se televizija i kazalište isprepliću i čine me sretnim. Uz mene i Novu TV je i sin odrastao, ima već 20 godina, što znači da sam ja dosta star", našalio se Igor.

No i mnogo više toga stane u ovu slavljenički brojku. Pomno osluškujući publiku, Nova TV svoje poslovanje temelji na domaćoj produkciji, snažnom informativnom programu, veliku pozornost posvećuje i društveno odgovornom aspektu. Tako i posljednjih 9 godina u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina organizira koncert "Želim život". Sve to već godinama prepoznaju i gledatelji. Informativni program je perjanica ove postaje, zajedno s Dnevnikom, koji je najgledaniji već 11. godinu.



"Sjećanja na prvi dnevnik uvijek će biti živa. i nekad mi se čini kao da je bilo jučer, ali imamo bogatu arhivu i fotografija koje nas vrate u realnost, ali i nasmiju", izjavila je Marija Miholjek.



Zajedništvo i vjerodostojnost oduvijek su ključne vrijednosti Nove TV. Posljednjih 10 godina Nova TV je najgledanija televizijska postaja u Hrvatskoj, s misijom da informira i zabavi svoju publiku. Upravo to čini i In magazin u kontinuitetu posljednjih 11 godina, koji ni pandemija nije zaustavila.



"U doba epidiemija dokazali smo da smo emisija koja je postojana, koja se ne da. Kapa do poda kolegama koji su radili priče iz ničega i radili emisiju zanimljivom i zadovoljavli gledatelje i uveseljavali tužne dane. IN Magazin je u mojem srcu i bit će zauvijek", zaključila je Renata Končić Minea.



Okušala se naša voditeljica i u transformacijama u showu "Tvoje lice zvuči poznato", ali i kao domaćin emisije koja je dotaknula brojna srca. "Dom iz snova" promijenio je živote mnogih.

"Bilo je suza, smijeha, neprospavanih noći, silno puno emocija koje ja nisam možda do tada ni doživjela. To nisu priče koje uzaboraviš i odeš doma, ja sam s tim ljudima i pričama živjela od 0 do 24 još mjesecima nakon", priznala nam je.



Slično razmišlja i ekipa istraživačke emisije ''Provjereno'' koja već 13 godina donosi priče i razotkriva brojne teme, mijenjajući društvo na bolje. U 20 godina Nova TV je prikazala gotovo 6000 filmova inozemne produkcije, 600 inozemnih serija, 200 zabavnih emisija - od reality showova do glazbenih emisija te 70 domaćih zabavnih emisija i 30 domaćih serija.

"Sretan rođendan Nova tv. Družimo se vće 20 godina i nadam se još dugo. Neka bude još puno serija, emisija i projekata. Ljubi vas Indira", poručila je Indira Levak svojoj omiljenoj televiziji.



"Imate još puno fore da stignete mojih 56 godina na skalinama. Želim vam dobro zdravlje, puno dobrih emisija. Da ustrajete i svako dobro", zaželio je Novoj TV Ibrica Jusić.



"Hvala ti što nas nasmijavaš, informiraš, zabavljaš, zbližuješ pred malim ekranima", dodao je i Bojan Jambrošić.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.