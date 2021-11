Svi znamo da je dašak čarolije uvijek dobrodošao u životu. Divimo se čarobnim zalascima sunca, čarobnim osmijesima vesele djece, a sada je došao red da čarolija osvoji tanjure. Svojim čarobnim štapićem zamahnuo je Harry Potter i dobili smo jedinstvene slane i slatke delicije.

Munjolike pogače, čarobni štapići od kruha i perec đavolje zamke... tek su neki od specijaliteta koje donosi najpoznatiji mali čarobnjak Harry Potter u svojoj prvoj službenoj kuharici. Bivša Miss turizma i manekenka koju su svojedobno prozvali 'the body' jedva čeka napraviti ih svojoj mezimici.

''Igramo se s hranom, voli papati i probavati nove stvari, ima nekih stvari koje neće jesti, ali srećom generalno dobro jede'', priča Anita.

Ana Maras Harmander prisjetila se junaka svog djetinjstva.

''Jako sam voljela Zlatka Krilića, Ivana Kušana, Hitreca'', priča.



Velika obožaveteljica malenog čarobnjaka je PR stručnjakinja koja ne može dočekati neke od ovih specijaliteta poslužiti svojemu sinu i kćerkici.

''I on i Leni dobro jedu i to sve, nema potrebe da im hranu uljepšavam'', rekla je Sarah.

Miroslava Vučić objasnila je malo više o Harry Potter kuharici.

''Riječ je o 43 recepta koja je engleska slastičarka Joanna Farrow osmislila na temelju gledanja filmova, dakle, ta se jela pojavljuju u velikoj dvorani u Hogwartsu'', priča Miroslava.



Modna urednica Dubravka Prpić Znaor kaže da su je se dojmili kolači koji izgledaju kao nešto čudesno.

''Ja to ne bih mogla napraviti, to je ono kad dođete u izlog pa pomislite, Isuse Bože, što se to krije unutra'', kaže.



Državni arhiv pretvorio se u Hogwarts uz kreativnu palicu scenografa Marija Miše, Hrvata s adresom u Londonu poznatog po tome što jsu njegova krila nosile viktorijine anđelice.



Ovakvu gozbu red je završiti s desertima pa dozvolite da vas začaraju torta iz zabranjene šume, čarobnjački šah ili veličanstveni đumbirov dvorac Hogwarts. Uz dašak čarolije zasigurno će i vama ove slastice ispasti sjajno.

Cijelu priču pogledajte u videu!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Zaljubili su se kada mu je bila učiteljica u školi, a razlika od 25 godina njima ništa ne znači, nju muči nešto drugo! +14

Sina Doris Dragović rijetko imamo priliku vidjeti, u maminom spotu bio je još kao dječak, a evo kako izgleda danas! +24