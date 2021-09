Marko Grubnić strastveni je zaljubljenik u torbe i priznaje da je poput kolekcionara. Iako najdraže pomno čuva u svojoj kolekciji, neke torbe često proda i kupuje nove na specijaliziranim stranicama. Primarijus Siniša Glumičić obožava odijela, a Đurđa Tedeschi kraljica je ekstravagantnih šešira. Modne opsesije zvijezda istražio je Davor Garić za In magazin.

Zaljubljenik u modu, kojeg uvijek iznova gledamo u luksuznim odjevnim kombinacijama, rijetko kada svoj besprijekoran outfit neće začiniti i jednom torbom. Mogli bismo reći da je strastveni obožavatelj tog praktičnog modnog dodatka.



''Jesam i ne mogu izdvojiti najdražu. To je kao da pitaš majku koje joj je dijete najdraže. To ne postoji. Ja sam tip koji to zaista voli, na neki način sam i kolekcionar, međutim, ja se nikada, za nijednu stvar ne vežem. Tako da ti ja imam i nekakve stranice na kojima vrlo rado i prodam neke svoje torbe, kupim nove, kod mene ti uvijek cirkulira. neke naravno ostavim koje su mi baš jako drage'', objašnjava Marko Grubnić.



Njegove skupocjene torbe izazivaju pozornost pa se mnogi pitaju koliko stoje ovakvi ekskluzivni primjerci.



''Čitamo sve i svašta o mojim torbama. Ja se čak nekad i naljutim jer novinari često pretjeruju s tim ciframa, ne ljutim se samo iz razloga jer to rade ljudi, odnosno pišu ljudi koji nisu baš informirani koliko košta, od kud, gdje, zašto i kako, međutim ja i dalje volim te torbe, ja i dalje uživam u njima, ja ih i dalje kupujem, ne po tom cijeni po kojoj pišu'', dodao je.



Iako ga možemo vidjeti s torbama svih veličina i boja, najčešće se u njegovim rukama nađu ove minijaturne.



''Čak sam shvatio da volim te jako jako male torbe, to mi je kao nekakav ukras'', kaže.



Primarijus i jedan od najpoznatijih estetskih kirurga u regiji Siniša Glumičić jasno voli lijepo - pa je strastveni zaljubljenik u odijela.



''Zadnjih par godina najčešće se odlučim sašiti odjelo. Imam jednog jako dobrog prijatelja koji se bavi time i on sve po mjeri posloži sa vrhunskim materijalima, a odijelo izgleda kao od najboljih dizajnera. Možda najviše nosim tamno plava odijela, i onda tu i tamo napravim izlet u neku svjetliju boju. Ovo je odijelo u kojem možeš i na posao i otić negdje na neku fancy večeru, u plavom odijelu možeš svugdje'', govori Siniša Glumičić.



Maja Šuput velika je zaljubljenica u parfeme. Njezin ih je otac obožavao pa je tako naslijedila tu ljubav prema finim mirisima, a jednom je otkrila da se u supruga Nenada zaljubila jer ju je, među ostalim, s nogu oborio i svojim mirisom. Zato je odlučila osmisliti i kreirati vlastiti parfem.



''Ovaj kad sam pomirišala, znači to sam ja. Ja u svakom pogledu. Gore malo voćna, u sredini cvjetna, a onako na dnu skupa. Moja želja je da se kroz taj miris bondaju mama i kćer, tetka i nećakinja, dve frendice i zato sam napravila istu verziju parmefa kao toaletnu za tinejdžerice i klinke i parfem za ozbiljnu ženu poput mene'', objasnila je Maja.



Rijetki su oni koji su Đurđu Tedeschi vidjeli bez šešira. Kraljica ekstravagantnog stila šešire obožava, a s pozamašnom kolekcijom pokrivala za glavu može se pohvaliti i Neno Belan.



''Ja sam siguran da imam preko 100 šešira i kapa. Volim to, to mi je kao neki fetiš pa se zabavljam s tim kapicama'', kaže.



Kada su fashion detalji u pitanju, mnoge domaće zvijezde imaju istu strast i najviše takvih odjevnih komada u ormaru - ludo su zaljubljeni u crnu boju, među njima su Jacques Houdek, Tihana Harapin Zalepugin, Snježana Mehun, Andrea Šušnjara, Martina Herak i brojni drugi.



Koji god modni detalj izabrali kao fokus i opsesiju, ove ih zvijezde itekako dobro nose.



''Znaš kako kažu u narodu? Kažu da svaka budala ima svoje veselje, tako i ja, al kad ja baš ovo najskuplje, al eto, veseli me to da'', iskreno nam je rekao Marko Grubnić.

