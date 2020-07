Domaća publika Sinišu Ružića zavoljela je u ulozi načelnika policije Tome Bobana u popularnoj seriji 'Na granici', ali i kao jednog od kandidata u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Prije mjesec dana, točno na dan prve godišnjice braka, Borisu i njegovoj supruzi Sandi, na svijet je stigao dječak Robert Ivan. U razgovoru s našom Ivanom Nanut simpatični glumac nam je otkrio kako je prošlo prvih mjesec dana, koliko pomaže supruzi i što ga u ovim slatkim novim danima najviše veseli.

Zvijezda serije "Na granici" i jedan od kandidata popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", Siniša Ružić, godinu dana nakon što je uplovio u bračnu luku s dugogodišnjom djevojkom Sandom Lončar, postao je otac. Sretnom viješću pohvalili su se na društvenim mrežama i otkrili da je na svijet stigao dječak kojemu su dali ime Robert Ivan.

"Da, on nas je počastio svojim prisutstvom baš na prvu godišnjicu braka. Sretan sam do kraja, prvo dijete, rodio se sin. Presretan sam jer je to naš blagoslov, molili smo se što znaju svi koji su željno iščekivali", priznao je Siniša.

Sinišina supruga Sanda je poduzetnica koja se već se dugo bavi konzultantskim poslovima, a poput prave poslovne žene, vješto balansira između obitelji i posla.

"Ona dalje radi i na pordiljnom je. Danas žene mogu sve, sagradila je firmu, vodi jedinu i pravu teretanu u Imotskom koju je otvorila sa svojim bratom", otkrio je glumac i priznao kako se on još ipak nije okušao u vježbanju.

A dok Sinišu ne vidimo u drugačijem izdanju, na jesen ćemo ga gledati u domaćim serijima ali i popularnom showu "Tvoje lice zvuči poznato".

"Tu ćemo se dobro nasmijati", najavio je Siniša.

